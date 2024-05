Expoziție de costume tradiționale bulgărești, organizată la sediul CAR Pensionari din Giurgiu

Marți, 21 mai, 2024, începând la ora 9.30, în sediul CAR Pensionari din municipiul Giurgiu, va avea loc deschiderea unei interesante expoziții de costume, populare, bugărești. Vasiliu- Anastasiu Theodor, pensionar, membru activ al acestei Case de Ajutor Reciproc, ne-a explicat contextul organizării acestui eveniment: ‚‚Pe 18 aprilie, am avut onoarea, împreună cu domnul Lubomir Nikolov, secretarul general al Uniunii Bulgarilor din România, să fiu invitat la deschiderea Dioramei Luptele de la 1818 – înfrângerea românilor la Turtucaia.” Cu această ocazie, am vizitat Diorama și am luat legătura cu diferite oficialități care ne cunoșteau dinaite, iar preotul din Șumenți, Mihail Mihailov ne-a invitat la el acasă, unde soția acestuia, Kalina, ne-a prezentat o expoziție de costume tradiționale, realizată de domnia sa. Cu această ocazie, femeia ne-a întrebat dacă suntem interesați să deschidem și la Giurgiu această expoziție. Răspunsul meu a fost evident, afirmativ…” Expoziția va avea loc chiar de sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena, de la ora 9 : 30. După cum am aflat, la această acțiune a fost invitat și un preot ce va face o slujbă de pomenire, în tandem cu preotul din Șumenți, după care va avea loc vernisajul propriu zis al expoziției, programată în perioada 21 – 24 mai. În cazul în care expoziția va avea audiență în rândul giurgiuvenilor, organizatorii vor prelungi termenul pentru alte câteva zile… ” (Carmen JIPA)