Europarlamentarul Dan MOTREANU: „Am obținut sprijin de la Bruxelles pentru fermierii români!”

Europarlamentarul Dan Motreanu, precizează că Uniunea Europeană vine în sprijinul fermierilor români prin modificările propuse în Politica Agricolă Comună. Aceste schimbări aduc beneficii considerabile, în special pentru exploatațiile agricole mici. Prin eforturile europarlamentarilor liberali, fermierii nu vor mai fi obligați să lase teren neutilizat ca rezervă și vor avea posibilitatea să diversifice culturile în loc. Aceste măsuri vin în ajutorul celor aproximativ 90% dintre fermele românești, care au o suprafață sub cinci hectare, fiind exceptate de la inspecții și penalități. „Fermierii nu vor mai avea obligația de a păstra o parte din terenul arabil sub formă de pârloagă, vor putea înlocui rotația culturilor cu diversificarea lor, fermele mici vor fi scutite de controale și sancțiuni. Propunerea Comisiei Europene de revizuire a Politicii Agricole Comune a fost aprobată de Consiliul Agricultură și Pescuit. Vom discuta aceste propuneri în Parlamentul European și voi susține interesele fermierilor români. În calitate de europarlamentar, am solicitat, în mod repetat, Comisiei Europene măsuri pentru sprijinirea producătorilor români de cereale. Noile reguli vizează scutirea fermelor cu suprafețe mai mici de zece hectare de controale și sancțiuni legate de respectarea cerințelor de condiționalitate. 90% din fermele din România au suprafața mai mică de cinci hectare.”, a mai menționat prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu.