Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că după data de 15 mai toată lumea va fi obligată să poarte măşti de protecţie în spaţiile publice închise şi în transportul în comun, măsură valabilă până anul viitor.

Mai mult de atât, indicațiile specialiștilor sunt de a purta o masca nu mai mult de 4 ore, după care ea trebuie abandonată. În acest context cetățenii, mai ales aceia cu venituri mici, se întreabă, cum vor putea îndeplini această cerință altfel decât de a refolosi măștile utilizate, spălate și respălate!

La acest moment măștile de protectie sunt vândute fără adaos commercial, doar într-un singur loc, la eMAG . La acest moment magazinul on line are cele mai mici prețuri /buc. Aici o mască a ajuns să coste doar 2 lei/buc, după ce costul lor s-a modificat de 5 ori până acum.

„Având în vedere perioada grea prin care trecem cu totii și pentru ca este un produs de care oricine are nevoie in acest moment, dar care se gaseste foarte greu, am decis sa-l vindem fara adaos comercial”, au anuntat reprezentanții magazinului online.

Prețul produsului va fi actualizat săptămânal, lunea si joia, iar eventualele fluctuații vor depinde de prețul practicat de furnizorii de la care vom procura mastile, precum si de pretul transportului.

Din păcate multe din comenzi sunt ulterior refuzate la plată sau li se dau termene de livrare de câteva săptămâni.

Mastile de protectie ale eMAG au următoarele caracteristici::

– Este un dispozitiv modelat, flexibil, care se pozitioneaza peste nas si gura pentru a asigura protectie respiratorie.

– Impiedica purtatorul sa inhaleze praf, aburi si alte particule in suspensie, inclusiv bacteriile si virusi prezenti in mediu.

– Stratul exterior si interior este format din fire tesute de polipropilen iar materialul filtrant din fire topite de polipropilena.

– Sistemul de ajustare din zona nasului este confectionat din metal acoperit cu plastic.

– Sistemul de prindere este realizat din fire elastice din poliester si spandex.

– Mastile de protectie au 3 pliuri si sunt de culoare albastra.

La Giurgiu, însă prețul măștilor nu coboară sub 5 lei/buc, în timp ce mănușile continuă să lipsească din farmacii. Au apărut însă soluțiile dezinfectante și spirtul medicinal (în jur de 8 lei/sticlă).

Dacă ar fi să respectăm, ”stricto senso”, indicațiile privind timpul de folosire al unei măști , pentru cineva care este obligat să iasă din casă în fiecare zi , consumul mediu ar fi de circa 3 măști/zi, care cumpărate la un preț mediu pe piață, ar însemna o cheltuială de 15 lei/zi.

Dacă mai adăugăm măcar câte o bucată pentru ceilalți membri ai familiei, asta înseamnă, săptămânal, că sumele încep să devină o povară serioasă pentru mulți dintre cetățeni.

Așteptăm să vedem însă dacă Guvernul va onora promisiunea de a oferi gratuit, populației , un anumit număr de măști de protecție, așa cum se vehiculează în ultima perioadă, în social media.

