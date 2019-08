În cadrul primei etape a Ligii a IV-a, Dunărea Giurgiu, a întâlnit sâmbătă, 24 august, pe Stadionul din Port, pe Real Colibași, într-un meci în care elevii prof Dorian Gîrlea, a rîs de echipa condusă de Năcae,Real Colibași,scor 9-0.

Echipa de la malul Dunării a dominat meciul de la un capăt la altul, și-a creat numeroase ocazii de gol, din care a reușit doar nouă goluri.

Desfăşurarea partidei de sâmbătă, nu lăsat nici un dubiu legat de echipa învingătoare. Giurgiuvenii au marcat aproape din orice poziţie.

Alb-Albaștri sunt mai motivați ca oricând să fie din nou în prim-planul competiției din Liga 4.

„A fost un joc cu un ritm bun al nostru, în care am dominat meciul de la un capăt la altul. Am turat motoarele şi am reușit să marcăm. Sunt bucuros că în acest joc nu am primit gol şi că golurile noastre au venit în urma unor faze bine lucrate”, a spus prof.Adonis Puiu, General manager Dunărea Giurgiu după meci.

Pentru Dunărea au marcat: Zlate 3 goluri,Dima 2,Vrabie 2,Chiran 1,Clinchevici 1.

Dunărea: Debbrețin, Angheluș, Vrabie, Dima, Zlate, Măinescu, Chiran, Petcu ,Toader, Scurtu, Clinchevici

Antrenori: Prof. Dorian Gîrlea și Gigi Țațără

Au mai jucat: Lorincz, Mihalache, Eane, Marin, Geambașu.

Iată celelalte rezultate înregistrate în Liga a IV-a: