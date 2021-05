Într-un interviu pe care cu bunăvoință, Daniel Cârpușor, director al Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor și Control Trafic ni l-a acordat, am aflat care au fost proiectele în care a fost implicată Direcția de la preluarea mandatului.

Daniel Cârpușor ne-a declarat: „Eu sunt aici de două luni jumate și pot să vă spun că este o activitate nouă pentru mine, după experiența de peste 16 ani în cadrul unei importante companii private din județ.

De când am preluat mandatul am fost implicat într-o mulțime de activități, cum ar fi deszăpezirea la care a trebuit să intervenim chiar și la jumătatea lunii martie. Am fost pe drum cu angajații Direcției, chiar și la 3 dimineața pentru a coordona și supraveghea intervenția.

Avem printre principalele atribuții pe cele de deszăpezire, defrișare și tăiere de arbori și vegetație din zona drumurilor județene, repararea gropilor care apar în covorul asfaltic și întreținerea parapeților de protecție.

Am început această activitate și pot spune că sunt norocos, pentru că am găsit atât în Direcție cât și în Consiliul Județean oameni care sunt foarte deschiși cu care lucrez foarte bine.

Am primit din partea Consiliului Județean fonduri care ne permit să ducem la bun sfârșit foarte multe proiecte.

Am reușit să curățăm în zona Comana zona de intrare, am înlocuit parapeții, astfel încât toată zona arată foarte bine. E o zonă importantă care atrage o mulțime de turiști, e un proiect de care sunt foarte mulțumit, ne declara directorul Cârpușor.

Am reușit să achiziționăm utilaje pentru frezarea gropilor, si am remediat o bună parte din gropile care apar datorită traficului pe drumurile județene.

La momentul de față ne concentrăm atenția pe zona de nord a județului unde traficul greu este intens, datorită abundenței de parcuri industriale. Avem ceva probleme cu transportatorii, în special cei care transportă balast, nisip, pietriș, care depășesc greutatea maximă admisă.

De multe ori șoferul refuză cântărirea preferând să plătească amenda de refuz în loc să plătească amenda pentru depășirea greutății.

Vremea din ultima vreme, alternanța ploilor, cu călduri extreme și vântul foarte puternic, ne ridică probleme. Plombarea gropilor nu se face eficient pe ploaie, amorsa nu poate fi dată pe terasamentul ud, altfel reparația făcută așa nu ține foarte mult.

Prefer să facem o reparație de calitate, să frezăm zona cu probleme și să înlocuim asfaltul, astfel încât să nu trebuiască să revenim asupra ei în viitorul apropiat.

Legat de pomii care cresc pe marginea drumurilor (în special plopi), identificăm în județ toți arborii cu probleme, pe care împreună cu colegii de la Direcția Silvică ii marcăm și pe urmă putem să îi tăiem. Nu este cel mai eficient mod din păcate, dar aceasta este procedura legală.

După estimările noastre avem câteva mii de metri cubi de copaci, care trebuie tăiați pe teritoriul județului. Suntem de asemenea interesați ca după aceste tăieri, să curățăm zona adiacentă șoselei pentru a putea planta puieți, aceștia asigură o bună protecție termică șoselei.

Avem o colaborare foarte bună cu Poliția Județeană în parteneriat cu care, căutăm cele mai bune soluții pentru fluidizarea traficului sau rezolvarea unor probleme.

Avem multe planuri, proiecte pe care le dezvoltăm asupra cărora vom reveni cu detalii în viitorul apropiat, unele dintre ele noutăți în domeniul administrării drumurilor.”

Întrebat fiind care ar fi cea mai mare problemă cu care se confruntă direcția la acest moment, domnul Cârpușor ne declara că „aceasta ar fi lipsa personalului. Toată direcția are un număr de 40 de angajați, un număr mic față de necesarul optim pentru toate proiectele în care suntem implicați.

Din păcate legea nu permite la momentul de față suplimentarea aparatului Direcției, motiv pentru care trebuie să ne descurcăm cu toate, atâți câți suntem.”

Atmosfera plăcută a acestui interviu, deschiderea interlocutorului, dar și energia constructivă de care dă dovadă, ne dau speranța că vom vedea schimbări majore pe drumurile județene în perioada următoare.

(Patrick Kirițescu)