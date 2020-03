Așa cum informam cu doar câteva zile în urmă, Direcția Județeană de Drumuri, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu a demarat un amplu proces de dezinfectare a drumurilor din jurisdicția sa, dar și a celor comunale, acolo unde primarii au solicitat acest lucru.

„Am finalizat partea de sud și centru a județului, unde am consumat, în total, circa 250 de tone de hipoclorit. Am utilizat această substanță inclusiv pe drumurile comunale, fără să ținem cont de culoarea politică a primarului. Oamenii din comună nu au de ce să sufere, astfel că am decis, împreună cu conducerea Consiliului Județean, să dezinfectăm absolut peste tot. Din fericire, nu avem, în această perioadă, angajați care să fi fost nevoie să fie trimiși în șomaj tehnic, astfel că lucrăm la capacitate maximă”, ne spunea directorul DJTADJCT Giurgiu, ing. Marius Olteanu.

Totodată, acesta ne mai preciza faptul că, în perioada următoare, urmează să se achiziționeze hipocloritul de sodiu (cantitate necesară) pentru dezinfectarea drumurilor (județene sau comunale) din nordul județului, până în prezent fiind acoperită în totalitate suprafața comunelor Prundu, Gostinari, Vărăști, Colibași, Malu, Vedea, Stoenești. Tot conform acelorași informații, urmează ca, în perioada imediat următoare, să se acționeze pe zona comunelor Ghimpați, Clejani, Bucșani, iar de joi să se intervină în Ulmi, Joița și Săbăreni, mai spunea, pentru Jurnal giurgiuvean, directorul DJTADJCT Giurgiu, ing. Marius Olteanu.

