Cine merge să arunce gunoiul la container este obișnuit să vadă zeci de pisici uneori zgârmând prin gunoi atrase de mirosul resturilor de mâncare. Iată de ce mulți posesori de animale de companie ne-au întrebat dacă acest COVID -19 se poate transmite la om, aduse din zonele contaminate cum ar fi platformele de gunoi.

Pentru a obține o părere avizată pe acest subiect extrem de delicat în acest moment, am stat de vorbă cu dr. veterinar Ciprian Ofițeru, pe care mulți dintre posesorii de animale de companie din Municipiul Giurgiu, îl cunosc din farmacia sa aflată chiar în centrul orașului.

Coronavirusul există la animalele de companie , dar nu a fost demonstrat în momentul de față că această tulpină de COVID-19 ar puea fi contactată de acestea, ba mai mult, ssă fie vector de transmitere de la animal la om – menționa în debutul dialogului avut cu acesta, dr. Ciprian Ofițeru. Eu însă nu cred…Riscurile sunt extrem de mici ca infecția să fie purtată pe lăbuțe și să fie transmisă dintr-o parte în alta. Mai degrabă omul ar putea fi vector de transmitere către animal. Studiile, la nivelul actual, nu acreditează această teorie în niciun fel. Iar știrile apărute în presa internațională, privitoare la primul caz de coronavirus la un animal de companie nu s-au confirmat.

Noi tratăm dintotdeauna coronavirusu la câini…La pisici mai puțin. Nu sunt foarte relevante…Este o tulpină destul de nonagresivă, cu o rată de mortalitate de sub 2% care se manifestă cu totul altfel decât la om. La om apar manifestări respiratorii în timp ce la câini își face prezența cu manifestări digestive, diaree… Doar 1% decedează și doar dacă mai are și alte complicații. Studiile de până acum, așa cum vă spuneam, infirmă faptul că animalele ar fi purtători de transmitere la om cu această tulpină. Din păcate sunt multe fake-news-uri care duc la creșterea ratei de abandon . Proprietarii de animale ajung să abandoneze animalele de companie, de teamă…Oricum suntem un popor de experți…Noi le știm pe toate și este suficient să își exprime unul singur părerea în mediul virtual, ca aceasta, ulterior , să fie preluată, ca în telefonul fără fir, și dezvoltată în folclorul oral, ca o ”Miorița”. După mine probabilitatea ca un animal să se contamineze , să ia pe lăbuțe, din zone contaminate , și să ducă COVID-19 la domiciliul stăpânului , tinde spre zero! Poate doar dacă cineva ar linge lăbuțele cățeilor, poate în acest caz s-ar putea contamina…Mă bazez pe studiile clinice, pe documente științifice și nu pe ce spune unul și altul… Vă asigur că și câinele ăla de pe stradă, maidanezul săracu, este exclus să transmită așa ceva…

Mulți nu înțeleg faptul că poate tulpina care a venit în România este alta decât cea din Italia, care a suferit mutații…Și virusul gripal din 2020 nu mai este tulpina de acum 30 de ani…Trebuie înțeles că tot timpul aceste virusuri, suferă mutații – a mai precizat dr. Veterinar Ciprian Ofițeru.

(Jurnal)