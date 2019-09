Așa cum scriam în edițiile anterioare ale publicației noastre, Direcția Poliției Locale Giurgiu se află într-o situație extrem de delicată: în urma unui proces avut cu o parte dintre foștii săi angajați, direcția a fost obligată, de către instanța de judecată, la plata unor sume de bani (deloc de neglijat) către foștii angajați.

Conform legii, aceste plăți se fac eșalonat, pe o perioadă de cinci ani, în cuantumuri stabilite clar de legiuitor: 5% în primul an, 10% în al doilea an, câte 25% în anii trei și patru, și diferența de 35% în ultimul an.

Numai că aceștia (prin executorul judecătoresc ales) nu au acceptat „oferta” direcției, astfel că, mai întâi, s-a pus poprire pe conturile DPL, după care toate bunurile au fost indisponibilizate.

După mai multe demersuri, conturile au fost deblocate, dar mașinile au rămas, în continuare, sub sechestru, urmând să fie scoase la licitație.

Prima licitație s-a ținut pe data de 3 septembrie, când două dintre autovehicule (două autoturisme Dacia Logan, cu vechime de trei, respectiv doi ani), au fost deja vândute.

Zilele următoare va avea loc o nouă licitație, pentru celelalte autovehicule aflate – încă – în dotarea Direcției Poliției Locale Giurgiu.

Mai în glumă, mai în serios, câțiva dintre angajați spuneau că „tot răul spre bine, poate ne mai înnoim și noi parcul auto…”.

Dincolo de tonul amar al situației, la acest moment direcția își desfășoară activitatea cu un singur autoturism Dacia Logan, primit prin contract de comodat de la ADPP SA Giurgiu.

(Jurnal)