În organizarea Direcției Județene pentru Sport Giurgiu și cu sprijinul unor oameni inimoși, care au suportat cheltuielile legate de masa și de premierea în bani a sportivilor care, pe parcursul anului 2019, s-au remarcat în competiții naționale și internaționale, instituția amintită i-a premiat pe cei mai buni sportivi ai anului care stă să se încheie..

Evenimentul a fost găzduit de un cunoscut local giurgiuvean sâmbătă, 28 decembrie.

Primii 11 sportivi ai județului Giurgiu, conform rezultatelor obținute, au fost:

Florentin Vasilescu – CS IONUȚ MITREA – 416,5 p Bogdan Creață – CS IONUȚ MITREA – 275,5 p Vlad Surcel – CS IONUȚ MITREA – 240 p Gabi Ștefan Anculescu – CS IONUȚ MITREA – 128,5 p Ionuț Mitrea – CS IONUȚ MITREA – 127,5 p Marius Crețu – CS AQUILA GIURGIU – 84,5 p Anton Cristea și Alexandru Cristea – CSM Giurgiu – 64 p Teodora Ristea – CS AQUILA GIURGIU – 54 p Diana Saizu – CSM Giurgiu – 52 p David Tataoană – CS AQUILA GIURGIU – 29 p

Aceștia au primit, pe lângă diplome, medalii și cupe, și câte un premiu în bani, în valoare de câte 300 de lei, oferit de deputatul ALDE, Toma Petcu.

În afara acestora, au mai primit mențiuni sportivii: Aurel Mustafa Curt (CSM Giurgiu), Robert Sefer (CSM Giurgiu), Valentin Gheorghe (AS DANUBIUS Giurgiu), Marian Bălăceanu (AS DANUBIUS Giurgiu), Lucian Herghelegiu (AS DANUBIUS Giurgiu).

Au fost premiate și primele trei cluburi din Giurgiu, precum și primii trei antrenori ai anului din Giurgiu: CS IONUȚ MITREA GIURGIU (Locul I), CS AQUILA GIURGIU (Locul II), CSM Giurgiu (Locul III). La categoria „Antrenorul anului 2019”, podiumul a arătat astfel: Anton Cristea (CSM Giurgiu – locul III), Ionuț Mitrea (CS IONUȚ MITREA – locul II), Ion Chelu (CS AQUILA Giurgiu – locul I).

(Jurnal)