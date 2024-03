Din septembrie 2024, anii de facultate, de master și doctorat vor intra în calculul pensiei!

Anul 2024 va veni cu o schimbare majoră pentru românii cu studii superioare. Legea prin care anii de facultate, de master și doctorat vor intra în calculul pensiei, va intra în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2024. Astfel, românii care au terminat o facultate sau studii de master pot primi mai mulți bani când se pensionează. Dacă ai absolvit o facultate cu o durată de 4 ani, primești 0,25 puncte pentru fiecare an, rezultă 1 punct, echivalentul a 81 de lei în plus la suma pensiei. Cei care au și studii de masterat vor primi 41 de lei suplimentari la pensie. în concluzie, dacă ai absolvit atât facultatea, cât și masteratul, primește 123 de lei la pensie. Dacă a completat și doi ani de serviciu militar, se adaugă 2 X 0,25 puncte X 81 lei/punct, rezultând 40 de lei în plus. Dacă persoana a absolvit și un doctorat, care implică cel puțin 4 ani de studiu, beneficiază de un supliment de 81 de lei la suma pensiei. „În sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele perioade în care asiguratul: a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvență ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare, de formare inițială, cu condiția absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz”, se arată în actul normativ. (Jurnal)