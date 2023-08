Din Ciclul: ” Statul la…stat!” O altă instituție din Giurgiu devine subiect de scandal pentru presa națională! 

În urma controalelor efectuate la nivel național, ca urmare a scandalului provocat de starea beneficiarilor căminelor de bătrâni din Voluntari, Marcel Ciolacu a nominalizat Giurgiu, printre orașele unde s-au găsit grave nereguli, acuzându-i pe angajații AJPIS că nu și-au îndeplinit sarcinile pentru care sunt plătiți. Deși toată lumea a arătat cu degetul, exclusiv către DGASPC, se pare ca adevărul este cu mult mai complex și nuanțat, iar AJPIS Giurgiu nu este tocmai o instituție demnă de felicitat. De altfel această instituție este pățită, dacă ne gândim că și în trecutul nu prea îndepărtat, de aici a mai plecat un director cu cătușele la mâini, este adevărat că atunci a fost pentru suspiciunea că a comis niste infracțiuni grave. Reîntorcându-ne la fosta conducere, respectiv la doamna Mariana Bardă, recent suspendată din funcție, aceasta din păcate reușeste lamentabil să demonsreze că ideea de manager performant, cu vocație managerială și un discurs coerent, este un deziderat imposibil de atins. Cine a cocoțat-o pe doamna Bardă, în această funcție, este ușor de dedus, însă , după cum m constatat, prestația pe postul de director îi este total străină. Din nefericire doamna director, ca și multe alte individe urcate tot cu ”barda” pe funcții importante, confundă AJEPIS cu propriul domiciliu, unde poate primi invitați sau nu, în funcție de empatii și interese. Că suntem din nou în topul rușinii, nu mai este o surpriză pentru nimeni, directori de genul d-nei Bardă fiind un exemplu elocvent de amatorism și în același timp de tupeu, dând uneori impresia că persoane ca ea nu au nevoie de carte de muncă, ci le este de ajuns certificatul de proprietate pe funcția oferită de partid. Dar vă lăsăm să lecturați dialogul dintre fosta directoare a AJPIS Giurgiu, Mariana Bardă și reporterul DIGI 24, în ciclul: ” Statul la stat!”, urmând ca fiecare dintre dvs. să trageți concluziile necesare… Vă precizăm că dialogul următor poate fi material de studiu pentru studenții de la Academia de Teatru (…al absurdului). ”(…) Am mers la sediul Agenției. În hol o întâlnim chiar pe Mariana Bardă, directoarea suspendată. Mariana Bardă, director suspendat AJPIS Giurgiu: Asta am să o rezolv altfel, adică nu public, ați înțeles, adică nu am hotărât să dezbat public această problemă. Reporter: Am înțeles, dar dumneavostră ați condus o instituție publică și sunteți acuzată că nu v-ați făcut treaba, tocmai de aceea sunteți suspendată din funcție. Mariana Bardă: Asta am să o rezolv eu pe cale administrativă și…, deci nu vreau să dezbat public, nu vreau să ies în presă cu acestă problemă. Dintr-un birou apare o funcționară care se arată dispusă să vorbescă cu noi despre modul în care funcționează instituția. Fosta șefă o forțează să intre înapoi și trage ușa după ea. „Nu o las să vorbească. Ați venit neanunțați” Reporter: În momentul acesta noi putem vorbi cu cineva care asigură conducerea instituției, dacă dumneavoastră nu mai sunteți?… Dumneavoastră sunteți? Funcționara: Nu, eu vin din concediu să ajut colegii. Mariana Bardă: Gabriela, te rog frumos. Funcționara: Dar așa este. Mariana Bardă: Gabriela, te rog frumos, deci nu intrăm în dezbatere… Funcționara: Suntem puțini, dânșii nu știu? Reporter: Dar lăsați-o doamnă să vorbească. Mariana Bardă: Nu, nu, de ce… Reporter: De ce nu o lăsați să vorbească? Mariana Bardă: Nu, este altceva… Reporter: Mai sunteți directorul instituției? Mariana Bardă: Nu. Reporter: Păi și atunci de ce nu lăsați colega să vorbească? Mariana Bardă: Nu o las, nu o las. E vorba de mine, deci nu vreau să vorbească de mine. Reporter: E vorba de instituție doamnă, dumneavoastră nu vă confundați cu instituția, e vorba de instituție. Mariana Bardă: Haideți să respectăm niște regului de… dumneavoastră ați venit neanunțați. Reporter: Da. Oare ce mare secret ar fi putut să ne spună funcționara, astfel încât șefa agenției să îi închidă gura!? (Deschidem ușa biroului și o rugăm pe angajată să iasă, lucru care o înfurie teribil pe Mariana Bardă). „Sunt foarte puțini oameni”. Mariana Bardă, director suspendat AJPIS Giurgiu: Dumneavoastră aveați acordul să intrați în instituție? Este o instituție publică, dar, după cum vedeți acolo este zonă administrativă. Reporter: Nu o să intru în zona administrativă, vreau doar să vorbesc cu doamna. Mariana Bardă: Ba da, ați intrat, vă rog frumos, nu aveți voie să depășiți spațiile, e și marcată, e zonă administrativă, dumneavoastră nu aveți voie să intrați. Reporter: Nu înțeleg de ce vă supărați și de ce îi interziceți doamnei să vorbească. Mariana Bardă: Nu îi interzic, dar nu aveți acces în zona administrativă. Reporter: Doamnă, nu mai sunteți director. Mariana Bardă: Păi, nu mai sunt, dar sunt autorizată pentru documente clasificate. Reporter: A, și sunt în zona administrativă, ia uitați că am ieșit din zona administrativă. Mariana Bardă: Corect, da. Reporter: Puteți veni, doamnă o secundă?! Să înțelegem de ce nu vă lasă doamna director să vorbiți. Mariana Bardă: Flori, te rog eu să o anunți pe Mihaela Dobrescu. (Aflăm că, în tot județul, există doar trei inspectori care niciodată nu reușesc să controleze toate centrele așa cum ar trebui.) Reporter: Ce spuneți dumneavoastră că de fapt nu se pot face aceste controale amănunțite, pentru că nu sunt oameni. Funcționara: Nu sunt oameni, eu zic din prisma instituției noastre, sunt foarte puțini oameni, deci nu e… (Între timp își face apariția și funcționara care, cel puțin formal, asigură în acel moment conducerea instituției. Ne confirmă un lucru grav. Anume că inspectorii nu ajung întotdeauna în toate centrele pentru a le controla.) Reporter: În momentul acesta câți inspectori aveți? Director interimar: Salariați? Trei inspectori. Reporter: Trei inspectori. Păi și reușesc ei să acopere toate centrele, să facă toate verificările? Director interimar: Asta este problema. Nu prea. Sunt puțini…” Pentru a vă demonstra că afirmația de mai sus nu este decât o scuză lamentabilă, vă atașăm declarația ministrului Muncii. ____________________________________________________ Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii: Faptul că inspectorii sociali sunt puțini nu reprezintă o scuză pentru faptul că unii dintre inspectorii sociali au închis ochii acolo unde organizațiile nonguvernamentale i-au avut deschiși. Atâta timp cât instituția se află în subordinea ministerului care eliberează certificatul de acreditare, este puțin probabil ca lucrurile să funcționeze corect. Problema deficitului de personal este cea mai simplă metodă a inspectorilor sociali de a-și ascunde rezultatele îndoielnice. Asta, atunci când nu dau vina pe alte instituții ale statului. Quod Erat Demonstrandum! (Jurnal) Sursa: Digi24