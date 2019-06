Duminică, 30 iunie, pe Canalul Cama din municipiu va avea loc a șaptea ediție a DESCOPERĂ ROW-MANIA, eveniment organizat de Ivan Patzaichin, renumitul canotor român. De altfel, acesta va fi prezent încă de la primele ore ale dimineții, pentru a pregăti așa cum se cuvine evenimentul, al cărui program integral îl prezentăm mai jos:

09:00 – 11:00 Înscrierea participanților (echipe)

09:30 – 11:00 Demonstrație de vâslit efectuată de Ivan Patzaichin și sesiune de antrenamente

11:05 – 11:15 Stabilirea ordinii de intrare în concurs și ședința tehnică

(instructaj)

11:15 – 13:30 Desfășurarea concursului de canotcă 10+1

(concurs pe serii, semifinale, finala)

14:00 – 14:30 Festivitatea de premiere a concursului de canotcă 10+1

De la 10:00 la 14:00 copiii sunt așteptați să participe la un Atelier de construcție de machete de canotci.

Descoperă Rowmania Giurgiu este un eveniment organizat în parteneriat de către Asociația „Ivan Patzaichin – Mila 23”, Primăria Municipiului Giurgiu și Centrul Cultural “Ion Vinea”.

Eveniment organizat cu sprijinul Kaufland România.

Sponsori și parteneri: Club Nautic „San Giorgio”, Aqua Carpatica, DC Communication, Administrația Națională “Apele Române” și Kiss FM Giurgiu.