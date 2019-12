Recent, pe contul său personal de socializare, deputatul giurgiuvean social-democrat, Elena Cristina Dinu, a postat o declarație politică referitoare la anunțatele desființări de scutiri de impozit. De altfel, declarația politică a fost citită și în plenul Camerei Deputaților în ședința de acum câteva zile.

”Constat cu surprindere că guvernul PNL nu înţelege deloc importanţa susţinerii domeniului IT, care a devenit în ultimii ani ai guvernării PSD un motor extrem de important al creşterii economice naţionale. Prin dezinteresul manifestat faţă de această industrie, liberalii demonstrează încă o dată că se ghidează după modelul din perioada 2010-2012, când au promovat măsuri de austeritate şi au blocat relansarea economică a României”, a subliniat astăzi, în plenul Camerei Deputaților, doamna deputat Cristina-Elena Dinu.

”Propunea premierului Ludovic Orban privind desfiinţarea scutirilor de impozit a persoanelor care lucrează în IT va avea drept efect direct plecarea tinerilor din România, având în vedere ponderea acestora din sectorul respectiv.

În replică, PSD a inclus în ultimii trei ani dezvoltarea domeniului IT în cadrul obiectivelor strategice de interes naţional. Guvernul PSD a continuat acordarea facilităţilor pentru domeniul IT, a majorat numărul locurilor la facultăţile de profil şi a susţinut start-up-urile care produc proprietate intelectuală şi asumarea responsabilă a unor afaceri de succes de către tineri.

Sprijinirea sectorului IT&C a fost o politică guvernamentală naţională pentru PSD. Nicio formaţiune politică aflată la guvernare în România după 1990 nu a luat atât de multe măsuri pentru dezvoltarea acestui sector, aşa cum a procedat guvernarea social-democrată.

Între acestea, se regăsesc scutirea de impozit pe profitul reinvestit şi de impozitul pe venit, atât pentru angajaţii cu studii superioare, cât şi cu studii medii.

Aceste măsuri au determinat ca industria IT&C să aibă anul trecut o contribuţie de 5,2% în PIB-ul României, depăşind ramuri economice cu o mult mai îndelungată tradiţie. De asemenea, în acest an dimensiunea industriei româneşti de IT&C va depăşi 5,1 miliarde euro, respectiv dublu faţă de 2013.

În acelaşi timp, exporturile de software şi servicii IT sunt aşteptate să atingă în 2019 la 4 miliarde de euro, cu un miliard de euro mai mult faţă de anul 2017. Aceste performanţe importante au fost completate de creşterea numărului specialişti din domeniu, care va depăşi în acest an pragul de 100.000 angajaţi.

Iată, aşadar, cum un sector vital pentru dezvoltarea României este tratat cu indiferenţă şi chiar nepăsare de noul guvern, care şi-a fixat o politică guvernamentală austeră, fără niciun fel de susţinere pentru crearea de noi afaceri, locuri de muncă sau de sprijin pentru tineri. Se dovedeşte în mod indubitabil că Executivul „Taie-tot” nu are niciun proiect pentru modernizarea României şi creşterea standardului de viaţă al românilor, singura sa preocupare fiind, cel puţin până acum, instalarea în funcţii a propriei clientele politice şi tăierea măsurilor stimulative oferite oamenilor din toate categoriile sociale de guvernele PSD”, a declarat deputatul social-democrat.

(Jurnal)