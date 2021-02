Întrebată de ce își petrece un politician sfârșitul de săptămână, la Parlament, deși acest lucru îl face, aproape în fiecare zi a săptămânii, Gabriela HORGA, Deputat de Giurgiu, ne spunea:

Finalul de săptămână, la Parlament sau în Giurgiu, este dedicat întâlnirilor cu companiile, patronatele, sindicatele sau cu cetățenii, primarii sau colegii de filială.

Profit de aceste ocazii și pentru a mă consulta cu mediul de afaceri si formele asociative pentru a-mi pregăti inițiativele legislative și amendamentele cât mai bine, în special în domeniile în care mi-am stabilit prioritățile legislative în această sesiune parlamentară, adică zona economică, fiscală și digitalizarea și simplificarea pentru contribuabil. Astfel, în ultimele două zile am avut discuții pentru creșterea acceptării plăților electronice. România se situează pe ultimul loc din UE, iar încurajarea utilizării mijloacelor de plată moderne este necesară în special în scopul incluziunii financiare și de albire a economiei. Am discutat cu MasterCard despre dezvoltarea unor proiecte pilot in județul Giurgiu și Ilfov pentru liceeni tot pentru încurajarea incluziunii financiare și inovării, dezvoltarea unor proiecte pilot de inovare in e-commerce.

M-am întâlnit și cu sindicatul ,,Spiru Haret” Giurgiu și cu profesori din județ care fac parte din sindicat pentru a discuta despre reluarea cursurilor, soluții pentru creșterea promovabilității în județ, dar și pentru formarea viitoarei forțe de muncă specializate, adecvată nevoilor companiilor care activează în Giurgiu, astfel încât să aibă meserii bine plătite. Sunt multe problemele semnalate de profesori, pe care le voi discuta la Ministerul Educației și cu colegii din Comisia de Educație din Camera Deputaților și Senat. Și, cel mai important, așa cum am anunțat, în programul de audiențe de joia sau vinerea, m-am întâlnit cu giurgiuvenii din municipiu sau județ la Cabinetul Parlamentar din str. Grasse, nr 12 pentru a discuta problemele comunității. Vă aștept sa ne vedem în continuare, în municipiul Giurgiu, la Bolintin sau la Mihăilești, unde eu și colegii mei parlamentari, Toma Petcu și Alexandru Andrei, vom avea cabinete parlamentare.

De asemenea, în funcție de solicitări, putem organiza întâlniri peste tot în județ alături de aleșii locali PNL.