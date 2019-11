Recent, pe contul său personal de socializare, deputatul social-democrat Cristina Elena Dinu a postat o declarație politică, în care îi adresează aceeași întrebare pe care o vehiculează și candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă: De ce se ascunde Klaus Iohannis…?

”Este ultima săptămână din campania electorală pentru turul II al alegerilor prezidenţiale, iar candidatul PNL, preşedinte în funcţie, nu vrea să aibă nicio dezbatere cu contracandidatul său, refuzând cu obstinaţie invitaţiile lansate de candidatul PSD, Viorica Dăncilă, în acest sens.

De ce se ascunde Klaus Iohannis? E simplu: pentru că nu are ce spune despre ultimii cinci ani petrecuţi la Cotroceni, în care nu s-a remarcat decât prin vacanţe interminabile şi discuţii cu turiştii veniţi să-l aplaude când se plimbă „incognito” pe munte…

Faptul că şeful statului nu doreşte o confruntare faţă în faţă cu Viorica Dăncilă nu este doar laşitate, ci şi o dovadă clară a dispreţului pe care-l are faţă de interesul public, faţă de fiecare român, şi faţă de practica democratică. În realitate, prin această atitudine, Iohannis îi denigrează pe toţi românii, inclusiv pe alegătorii săi, deoarece nu vine în faţa naţiunii să explice ce a făcut în acest mandat de preşedinte pentru ca oamenii să o ducă mai bine şi să fie mulţumiţi de evoluţia ţării.

Viorica Dăncilă şi-a menţinut provocarea şi îl aşteaptă oricând pe Iohannis la o discuţie în faţa oamenilor, în care fiecare să explice ce a făcut bun pentru ţară. În schimb, şeful statului a preferat o dezbatere cu teme impuse, cu invitaţi aleşi nominal din rândul reprezentanţilor mass-media, după criterii mai degrabă de slugărnicie, la care probabil şi întrebările şi răspunsurile sunt cunoscute dinainte… Inadmisibil!

Toată campania electorală a lui Klaus Iohannis a fost doar despre cât de rău este PSD, singurul partid de după 1989 care a crescut veniturile românilor şi a adus investiţii considerabile în comunităţile locale. În schimb, Klaus Iohannis nu a avut în cinci ani niciun proiect concret pentru România!

Candidatul PSD, Viorica Dăncilă, se întâlneşte în fiecare zi cu românii din diferite zone din ţară, în timp ce Klaus Iohannis se închide în săli în care au acces doar liberalii. Candidatul liberal refuză să dea socoteală pentru mandatul ratat de la Cotroceni, nu are ce să le spună românilor şi preferă să fie aplaudat de câţiva liberali care îi fac campanie electorală. Atât şi nimic mai mult!

În concluzie, este momentul ca duminică, 24 noiembrie 2019, oamenii să aleagă cu inima, să pună ştampila pe Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, un patriot adevărat, care va munci pentru ca România să devină ţara în care merită să trăiască toţi românii”, a mai scris deputatul giurgiuvean pe contul său de facebook.

(Jurnal)