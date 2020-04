Profitând de situația de criză prin care trece România, PSD face un nou exercițiu public de populism, acuzând parlamentarii PNL că nu au votat o serie de măsuri propuse de social-democrați. Este vorba despre suspendarea plății ratelor bancare, amânarea plății utilităților pentru 3 luni, amânarea plății CAS și acordarea idemnizației de șomaj tehnic.

Atunci când ”aruncă” în spațiul public acuzații la adresa PNL, PSD ”uită” că Guvernul a emis, deja, OUG 37/2020 care prevede posibilitatea suspendării ratelor de către persoane fizice sau juridice cărora li s-au diminuat veniturile. Normele de aplicare sunt gata, astfel că, începând de luni, românii care doresc să apeleze la acest instrument, pot merge la bancă pentru a începe demersurile.

Prin urmare, proiectul PSD este, practic INUTIL, pentru că ordonanța de urgență prevede suspendarea ratelor pentru 9 luni fără dobândă suplimentara (corecție facută ulterior).

PSD mai susține măsura suspendării plății utilităților, însă, dacă aceasta ar fi aplicată, ar duce la agravarea crizei economice, în contextul în care, la această oră, companiile din energie, cele care furnizeaza utilități, sunt, practic, singurele care funcționează la capacitate maximă.

De altfel, o astfel de companie – Hidroelectrica – este cea care, recent, a oferit o sponsorizare importantă Spitalului Județean Giurgiu (1,5 milioane lei).

În ceea ce privește amânarea plății CAS, social-democrații ar trebui să știe că este o măsură ce ar agrava situația din sănătate, în condițiile în care, în situația prin care trece România, Ministerul Sănătății are stringentă nevoie de bani pentru cumpărarea de materiale.

Cât despre plata șomajului tehnic – este o propunere strict populistă a PSD, pentru că – la fel ca și în cazul suspendării ratelor bancare – există, deja, o ordonanță de guvern ce reglementează foarte clar acest aspect.

Una peste alta, peste 95% din măsurile propuse de PSD au fost luate deja de guvern, iar majoritatea toxică din parlament a PSD și sateliții lor intră pe logica dublei reglementări, tocmai pentru a bloca guvernul să lucreze în plină epidemie de coronavirus.

În plus, se încalcă flagrant legea responsabilității fiscal-bugetare, ce obligă inițiatorii să precizeze impactul bugetar și sursa de finanțare.

Consider că în această perioadă, în care traversăm cu toții o situație de criză, e important să lăsăm guvernul să dea ordonanțe de urgență care intră imediat în vigoare pentru că, dublând procesul de legiferare cu inițiative parlamentare pe aceeași temă, zădărnicim eforturile Executivului, care știe exact cum stau lucrurile și se adaptează nevoilor curente.