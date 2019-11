Recent, pe contul său personal de socializare, deputatul PSD giurgiuvean, dr. Elena Cristina Dinu, a postat o declarație politică, pe care o redăm, integral, mai jos:

„Așa-numitul program de guvernare al PNL, prezentat de premierul Orban sub forma unei fițuici galbene, nu reprezintă altceva decât un atac direct la bunăstarea românilor şi la economia naţională. „Guvernul meu” le propune românilor reinstaurarea austerității în țară, sub pretextul modificării programelor și legilor adoptate de PSD în ultimii trei ani.

Unul dintre punctele din programul de guvernare al PNL prevede ”comasarea spitalelor”. Aceasta înseamnă închiderea spitalelor mai mici din satele și orașele României.

Mai mult, programul PNL pune și agricultura României pe butuci, zeci de programe vitale pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii urmând să fie anulate sau suspendate.

Corporațiile și multinaționalele vor fi pe primul loc în Guvernarea PNL, fiind evident că românii nu contează pentru ei! După instalarea Guvernului Orban, se așteaptă anularea OUG 114/2018, în urma căreia vor avea de câștigat o serie de entități în cvasi-majoritate cu capital străin.

Băncile nu vor mai avea ținta de a credita economia reală, iar astfel vor pierde românii cu rate la creditele bancare. Aceștia vor plăti rate mai mari la credite cu 10-15%, iar deprecierea leului va adânci povara asupra acestei categorii a populației îndatorate la bănci. De asemenea, prin anularea OUG, fondurile de pensii private nu vor mai solicita garanții crescute din condiția creșterii capitalului.

Vor câștiga și companiile din telecomunicații și din energie, dar în schimb vor pierde românii care vor plăti facturi mult mai mari la utilități. Se estimează un plus de 25-30% la facturile la utilități minim, în urma liberalizării șoc a prețului la utilități”, a încheiat deputatul Elena Dinu.

(Jurnal)