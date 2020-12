Cele 30 de persoane vârstnice instituționalizate în căminul din localitatea Oncești au primit în data de 21 decembrie 2020 daruri din partea unui om cu suflet mare, George Neagoe, care, de câțiva ani, face gesturi caritabile în beneficiul persoanelor instituționalizate din acest centru aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.

În contextul pandemiei, accesul în centru a fost restricționat; cu toate acestea, de la ferestre, vârstnicii au avut ocazia să îl revadă pe George Neagoe care, în mod constant, cu ocazia sărbătorilor, le aduce pachete cu fructe și dulciuri.

“În acest an atipic, la Căminul din Oncești împodobirea bradului a fost făcută numai cu membrii personalului, nu mai vin colindători la ușile camerelor și nici nu mai sunt organizate spectacole de sărbători în centru. Mulțumim pentru inițiativa caritabilă și bucuria adusă vârstnicilor”, a declarat Cătălin Lupu, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.

(Jurnal)