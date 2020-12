Directorii de școli sunt obligați să raporteze la inspectoratele județene de care aparțin , cadrele didactice care nu fac ore online, potrivit Ordinului de ministru nr 6.200 din 16.12.2020.

Acest act normativ modifică ordinul privind predarea online, dat pe 11 septembrie și adaugă această obligație directorilor de unități de învățământ.

Concret, ordinul prevede că la articolul 11 din OMEC 5.545/2020 se introduce un nou alineat: “Art 11. Conducerea unității de învățământ are următoarele atribuții: Raportează inspectoratului școlar orice situație în care cadrele didactice nu organizează cursuri asistate de tehnologie și internet”.

Modificarea vine după o lună și jumătate de la trecerea tuturor cursurilor în online.

Reamintim că inițial a fost anunțat că “doar munca prestată poate fi remunerată. Există la nivelul fiecărei unități de învățământ posibilitatea de a organiza comisii de disciplină pentru acele cadre didactice care refuză predarea online”.

Conform declarațiilor inspectorului școlar general, Adelina Sîrbu, acest ordin vine ca o completare a ceea ce se întâmpla până acum.

„Noi am monitorizat tot timpul activitatea cadrelor didactice, am ținut legătura cu directorii de unități și cu profesorii. Până în prezent, vă pot spune că, la Giurgiu, atât în mediul urban, cât și în rural, nu am avut semnale, nici din partea părinților, conform cărora profesorii sau învățătorii să nu își desfășoare, așa cum trebuie, activitatea”, a mai precizat inspectorul școlar general Adelina Sîrbu.

(Jurnal)