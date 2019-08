Premierul Viorica Dăncilă a făcut o declaraţie, joi seara, la Palatul Victoria, amintind că se împlinesc două săptămâni de la apelul Alexandrei Măceşanu la 112 şi precizând că doreşte sancţiuni drastice pentru criminali, violatori şi pedofili şi că va da o ordonanţă de urgenţă pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viaţă şi respectiv pentru înăsprirea pedepselor pentru aceste fapte. Ea a precizat că are toleranţă zero pentru lipsa de umanitate, pentru greşeli şi lipsa de respect faţă de cetăţean.

“Astăzi s-au împlinit două săptămâni de la primul apel al Alexandrei. Tragedia de la Caracal ne-a adus în faţă imaginea unei cruzimi inimaginabile care ne-a arătat foarte limpede că împotriva criminalităţii trebuie să ducem un adevărat război, ne-a arătat că trebuie să schimbăm legi, reguli, oameni din funcţii, atitudini. Nu am ezitat nici o secundă să fac schimbările necesare în aceste două săptămâni şi nu voi ezita nici de acum înainte. Aşa cum ştiţi am demis întreaga conducere a instituţiilor responsabile şi mai departe pe toţi cei care au gestionat atât de greşit acest caz. Există anchete în desfăşurare pentru modul în care aceşti oameni au acţionat. Cine nu-şi înţelege misiunea şi nu poate rezona cu ea, pleacă, cine îşi bate astfel joc de instituţia pe care o reprezintă, pleacă,iar cine trebuie să suporte implicaţiile legale pentru greşelile lui, o va face. Vor fi sancţionaţi fiecare pentru orice eroare dovedită aşa încât să rămână cei care îşi fac bine meseria, cei pentru care primează interesul cetăţeanului”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Ea a anunţat că a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care îmbunătăţeşte modul în care sunt căutate persoanele dispărute.

“Simultan, am lansat în dezbatere publică un proiect de lege care aduce modificări esenţiale pentru îmbunătăţirea modului în care sunt căutate persoanele dispărute şi felul în care se intervine pentru localizarea acestora. Vom lansa în următoarele săptămâni platforma Guvernului pentru ordine şi siguranţă, punct central de informare şi dialog pe aspecte ce ţin de respectarea legii şi siguranţa românilor”, a spus premierul.

Viorica Dăncilă a mai afirmat că Ministerul Justiţiei va aduce propuneri de modificare a legislaţiei penale, inclusiv pentru înăsprirea pedepselor.

“Totodată Ministerul Justiţiei a demarat o analiză a legislaţiei penale în cazul infracţiunilor grave şi foarte grave şi va aduce propuneri de modificare a legii, inclusiv pentru înăsprirea pedepselor. În calitate de prim-ministru voi da ordonanţele de urgenţă necesare şi voi trimite adrese către preşedinţii celor două camere ale Parlamentului pentru convocarea în sesiune extraordinară. Aceste modificări legislative trebuie dezbătute şi implementate imediat. Îmi asum să fac acest lucru”, a explicat Dăncilă.

Premierul a precizat că va da o ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor pedepse drastice pentru criminali, violatori şi pedofili.

“Am spus că vreau sancţiuni drastice pentru criminali, violatori şi pedofili. Voi dau o ordonanţă de urgenţă pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viaţă, respectiv înăsprirea pedepselor pentru aceste fapte. Am zero toleranţă pentru lipsa de umanitate şi lipsa de respect faţă de cetăţean. Am zero toleranţă pentru greşeli, de la atitudini lipsite de responsabilitate şi profesionalism la erori de procedură şi nerespectarea legii. Eu nu pot să accept ca în mandatul meu de prim-ministru românii să se teamă. Vom reforma acest sistem, vom corecta de urgenţă tot ceea ce este greşit şi vom institui mecanismele de prevenţie pentru ca tragedii precum cea de la Caracal să nu mai aibă loc vreodată”, a mai declarat Dăncilă.

