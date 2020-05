Judecătorii Curtii Constituționale , conform legii fundamentale, ”sunt garanții supremi ai Constituției”, o frază discutabilă în contextul multor decizii de până acum, ce pot fi calificate drept lamentabile.

Cât de inamovibili și independenți sunt acești judecători, constituie însă o altă temă de discuție, în condițiile în care modul de desemnare a judecătorilor constituţionali a generat un val uriaș de critici, ce a demonstrat negru pe alb că numirea judecătorilor este deocamdată la libera apreciere a unor organe prin excelenţă politice, în consecință activitatea acestora se desfăşoară sub semnul politicianismului, existând permanent pericolul de subordonare față de influenţa politicului.

După cum am văzut, în România totul este posibil, chiar și situația aberantă în care CCR a pretins, nici mai mult nici mai puțin, decât să se autojudece (!?) Reprezentanta CCR a argumentat acest paradox susținând faptul că nicio instanță de judecată nu are dreptul să judece CCR , nici măcar sub aspectul actelor administrative.

Argumentul dictaturii și totodată al disprețului față de egalitatea cetățenilor în fața legii, devine în acest fel , principiu constituțional!

Prin urmare judecătorii CCR au decis că ”pensiile speciale sunt constituționale”, o decizie anticipată de mulți dintre noi, care conturează contextul întregii noastre societăți, plin de inechități sociale și financiare.

Așa că tot circul făcut recent în Parlament, pe chestiunea abrogării pensiilor speciale, nu a fost altceva decât un spectacol ieftin menit să dezamorseze mămăliga ce urma să explodeze prin decizia CCR-ului.

O țară cu indivizi ieșiți la pensie la 40 de ani, cu primari absolvenți de 6 clase ( mulți dintre ei analfabeți funcționali), vor fi , conform recentei decizii a CCR, beneficiarii unor pensii speciale. Și tot datorită judecătorilor de la Curtea Constituțională mulți alții își vor asigura în acest fel anii bătrâneții, în ciuda mediocrității lor…

Principiul contributivității, al meritocrației , al valorii profesionale, al anilor grei de muncă, rămân pentru judecătorii Curții , după cum se observă, detalii nesemnficative. Asta, într-o societate în care politicul și Curtea Constituțională acționează în tandem, transformate într-un fel de balaur cu două capete, ce are nevoie stringent de ascuțișul unui paloș constituțional.

Este cu atât mai de neînțeles decizia de astăzi a judecătorilor CCR cu cât citim fluturașii lor de salarii, cu multe mii de euro, ridicați lunar, lăsând la o parte averile de sute de mii , ba chiar de milioane de euro ale foștilor și actualilor judecători ai Curții, despre care s-a scris mult în presa din România și în cea internațională…

În concluzie, judecătorii aleși să reprezinte Curtea Constituțională a României ar trebui să facă parte din corpul de elită al specialiștilor în jurisprudență, constituționaliști din mediul universitar și academic, neafiliați politic. Persoane ce nu-și doresc accesul pe tărâmul sordid de astăzi al profesiei de politician.

Doar așa am putea discuta despre Constituție si Constituționalitate… Din păcate astăzi, în România , politicul și judecătorii își unesc după cum am văzut interesele, Curtea Constituțională devenind o ” găină cu pui de aur” pentru mediul politic românesc.

(Tina Florescu)