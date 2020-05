Anunțurile cu privire la ultimele statistici legate de noile cazuri de coronavirus și decese provocate de Covid-19, la nivel mondial, provoacă un amestec de ușurare și derută.

Datele relevă un „mister în privința ratei reduse de decese din India”, potrivit BBC NEWS. Aceeași publicație vorbește despre „excepția indiană, cu rate de deces în marile orașe mult mai mici” comparativ cu marile orașe ale lumii grav afectate.

La aproape două luni de la primul caz înregistrat, infecțiile cu Covid-19 în a doua cea mai populată țară din lume au trecut de 29.000. În India, coronavirusul a ucis puțin peste 900 de persoane.

În India, numărul de decese s-a dublat după nouă zile: pe data de 25 aprilie erau anunțate 825, comparativ cu aproximativ jumătate din numărul respectiv la data de 16 aprilie. Experții spun că este o veste bună. Durata de dublare a deceselor în New York în aceeași etapă a pandemiei a fost de doar două sau trei zile.

Mulți profesioniști din domeniul sănătății publice și medici spun că blocajul total al Indiei, care a durat mai mult de o lună, ar fi putut menține sub control numărul de infecții și decese.

Revista medicală Lancet spune că „blocarea are deja efectul dorit, de aplatizare a curbei epidemice”.

Alții cred că populația predominant tânără din India ajută la menținerea mortalității scăzute, fiind deja cunoscut faptul că persoanele în vârstă prezintă un risc crescut de deces din cauza infecției.

Cu toate acestea, alții vorbesc despre posibilitățile prezenței unei tulpini mai puțin virulente a virusului în India și de posibilitatea ca vremea sa caldă să diminueze contagiunea. Ambele afirmații nu sunt susținute de nicio dovadă.

Așadar, India este un mister când vine vorba de numărul deceselor provocate de coronavirus.

„Pentru a fi total sincer, nu știu și lumea nu știe răspunsul”, a declarat recent pentru jurnalistul Barkha Dutt medicul și oncologul american de origine indiană Siddhartha Mukherjee. „Este un mister. O parte din mister vine in faptul că nu facem suficiente testări. Dacă am testa mai mult, atunci am ști răspunsul”, a mai declarat acesta.

(Jurnal)