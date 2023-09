Un procent de 39,4% dintre participanții la cel mai recent sondaj eJobs declară că nu sunt mulțumiți de salariul lor, în timp ce 49,8% spun că este ok, dar s-ar putea și mai bine. Doar 10,7% nu au niciun motiv de nemulțumire din acest punct de vedere. Cu toate acestea, o eventuală renegociere salarială pare a fi o soluție pentru un procent destul de mic de angajați. Asta în condițiile în care nu cred că ar putea veni cu argumente care să-i convingă pe manageri să acorde majorarea dorită. Totodată, 32,1% dintre respondenți se plâng de faptul că, deși încearcă să negocieze, rar li se întâmplă să obțină suma dorită. 20,9% recunosc că nu le place și nu se descurcă deloc să negocieze, de aceea acceptă mereu oferta propusă de angajator. Mai puțin de o treime au încredere în ei înșiși că se descurcă foarte bine, de vreme ce aproape întotdeauna au reușit să obțină sumele dorite. În timp ce pentru 20,7% este greu să facă o evaluarea a capacităților de negociere pe care le au. Sondajul mai arată că 39,6% dintre participanți nu și-au mai negociat salariul de la angajare, în timp de 19,5% au făcut acest lucru la începutul anului. Pentru 18,4% a trecut mai mult de un an de la ultima negociere, iar 6,5% au trecut prin această etapă în ultima lună. 15,8% spun că nici nu-și mai amintesc când s-a întâmplat ultima oară acest lucru. Sondajul a fost realizat în luna septembrie a acestui an, pe un eșantion de 1.389 de respondenți.

Rezultatele integrale ale sondajului despre cum își negociază românii salariile, în comunicatul de presă alăturat. Ana CĂLUGĂRU – Head of Communications eJobs Group