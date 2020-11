Întreaga mass media a lăsat pentru o clipă subiectele cu Coronavirusul pentru a comenta cazul miilor de permise auto eliberate fraudulos la Suceava…

Procurorii DNA și ofițerii DGA au descoperit aproape 2 milioane de euro în urma perchezițiilor desfasurate joi, 26 noiembrie, la angajatii Serviciului Permise si Inmatriculari Suceava si la alte persoane implicate intr-o larga retea de coruptie.



Potrivit declaratiilor oficiale ale investigatorilor implicati în ancheta, șpaga pretinsa pentru eliberarea în mod ilegal a unui permis auto era cuprinsă între 5.000 și 7.000 de euro.

Anchetatorii sustin că toate persoanele vizate au obtinut sume importante de bani din aceste șpăgi pe care nu le pot justifica.

Grupul infracțional primeau sume de bani cuprinse între 300-1500 euro la traseu, 3.000-6.000 euro la examinarea teoretica.

Persoanele care nu aveau acces direct la examinatori, în cazul în care doreau sa le fie facilitată promovarea probei practice pentru un anumit candidat, trimiteau în dimineata zilei de examinare sau anterior, numele persoanelor care urmeaza sa sustina proba practica pentru permisul de conducere, însotite de o copie/fotografie a cartii de identitate.

Ulterior, un angajat al serviciului permise – S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava centraliza datele acestor persoane si, dupa imprimarea efectiva a tabelelor cu programarea, de catre unul din sefii Serviciului, se deplasa in biroul agentilor de politie unde se desigilau plicurile în vederea identificarii atât a persoanelor cu privire la care a primit datele, cât si cu privire la identitatea lucratorului de politie care îl va examina.

Dupa identificare, se lua legătura cu examinatorul caruia i-a fost repartizat candidatul. In cazul în care examinatorul se afla in aceeasi incapere, angajatul de la serviciul permise ii comunica in mod direct numele candidatului si ii facea o scurta prezentare a persoanei acestuia, oferindu-i detalii referitoare la filiera din partea careia vine, unde locuiește acesta, dacă aptitudinile sale referitoare de conducerea autovehiculului sunt corespunzatoare, s.a.m.d.

În cazul în care se afla în teren, examinatorul primea datele cu privire la candidat prin mijloace de comunicaresofisticate, respectiv prin intermediul diferitelor aplicațșii telefonice.

Simpla mentionare a numelui unui candidat presupunea automat faptul că acesta urma sa remită o sumă de bani cu titlu de mită (care varia, în functie de profilul candidatului)”, după cum se arată în raportul DNA.

În legătură cu înmatricularea autoturismelor, membrii grupului urgentau/facilitau/asigurau fara programare, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 200-1.000 euro, omologarea/verificarea R.A.R. precum si înmatricularea provizorie și definitivă a autoturismelor.



„Practic, acestia, facilitau omologarea/verificarea R.A.R. precum si înmatricularea provizorie si definitiva a autoturismelor, cu complicitatea unor functionari publici, contra unor sume de bani, cu atributii in ceea ce priveste aceste activitati (ingineri RAR precum si agenti de politie, respectiv, ofițeri de politie cu atributii de aprobare a documentelor din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava)

”Omologarea/verificarea tehnica, respectiv înmatricularea autoturismelor erau realizate rapid, fără a mai fi nevoie de programare, iar în unele cazuri, chiar în conditiile în care documentele nu erau complete sau nu erau în regulă, ori autoturismele prezentau defectiuni tehnice majore„, mai transmite DNA.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, cel care a acoperit neregulile celor doua instituții ar fi fost un ofițer din cadrul DGA Suceava. Perchezitiile au vizat, practic, tot personalul Serviciului Permise si Inmatriculari Suceava dar si alti angajati MAI.

Sursele Ziare.com mai spun ca, practic, la Suceava, functioneaza de ani de zile un fel de „asociatie familiala”. Angajatii de la permise si politistii din IPJ inlesneau obtinerea permiselor si a inmatricularilor sau faceau trafic de influenta.

Persoane care nu știau să citească obțineau carnetul de conducere pentru sume cuprinse între 5.000 si 7.000 de euro.

În urma cu mai bine de 10 ani (2008), la Pitesti a izbucnit un scandal monstru , după s-a descoperit că Directia de Permise se transformase într-o fabrică de carnete auto.

Printre cei implicați se aflau atat angajati ai Serviciului Permiselor Auto Arges, cat si instuctori auto, angajati ai Serviciului de Evidenta a Populatiei. Un astfel de permis costa între 2.000 și 10.000 de euro.

Metoda era simpla: cel care dorea un permis îsi muta domiciliul în Pitesti, dupa care obtinea documentul fara să dea examen.

Un milion de euro găsiti la politistii și functionarii implicati , aruncați în ligheane și galeti sau ascunși în pereți

„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Suceava efectueaza cercetari in trei cauze penale ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie, de spalare a banilor si de constituire a unui grup infractional organizat, presupus savarsite în perioada 2018-2020.

Într-un alt scandal care a zguduit presa , în județul Argeș , cu puțin timp în urmă ca o primă măsură s-a hotărât ca cele 3.500 de permise auto obținute ilegal, să fie anulate .

La Giurgiu mita este mai mică, dar împănată cu favoruri

La Giurgiu , la începutul acestei luni , pe 5 noiembrie, trei instructori auto, ce sunt anchetați în scandalul permiselor de conducere obținute ilegal în perioada 2018-2019, au fost aduși la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Similar celor din Pitești, cele trei persoane au pretins și primit sume de bani de la candidați cu scopul obținerii permisului de conducere. Totodată, aceștia ar fi pretins și primit bani de la terțe persoane, pretinzând că ar putea interveni pe lângă funcționarii din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Giurgiu, în vederea programării acestora în regim de urgență și/sau promovarea probei practice în mod fraudulos, precum și pentru înmatricularea cu prioritate a unor autovehicule.

De asemenea, în unele situații, cei trei suspecți au pretins și primit sume de bani de la candidați pentru a le obține, în mod fictiv, fără a fi consultați, fișele medicale necesare pentru înscrierea la examenul pentru obținerea permisului de conducere, sau pentru preschimbarea acestuia.

Dosarul penal a fost constituit ca urmare a sesizării din oficiu a lucrătorilor D.G.A. – S.J.A. Giurgiu, iar în cadrul acestuia mai sunt cercetate alte 5 persoane, cu calitatea procesuală de suspecți, pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, fals și uz de fals.

Pe lângă bani se cereau și favoruri sexuale

Permisele de la Giurgiu nu se obțineau doar contra cost. Se acceptau și favoruri sexuale, susţin procurorii! Sunt detalii scandaloase care au ieșit la iveală după arestarea şefului de la Serviciul Permise Giurgiu şi după ce 11 persoane au fost puse oficial, sub urmărire penală. Suspecţii sunt implicaţi într-o amplă reţea care ar fi eliberat permise de conducere contra mită.

Ar fi existat tarife clare: dacă, de exemplu, voiai să iei neapărat permisul, dar nu erai sigur pe ceea ce știai, dădeai 300 de euro; dacă voiai să îți înmatriculezi mașina pe loc, te costa 100 de euro; mai ieftin, 50 de euro, era dacă voiai să treci peste rândul de programări și să intri la examenul pentru obținerea permisului auto.

Traseul banilor începea cu instructorii auto, care îi dădeau mai departe poliţiştilor examinatori însă mita ajungea şi la şeful serviciului pentru permise auto Giurgiu, dar şi la primarul localităţii Valea Dragului.

De data aceasta candidații erau instruiţi să lase banii într-un coş de gunoi din sediul Serviciului pentru permise auto Giurgiu sau chiar sub biroul şefului.

Șeful Serviciului Giurgiu, în unele cazuri, nu ar fi cerut bani, ci favoruri sexuale de la unele candidate, ce erau nevoite, o zi mai târziu, să îl „satisfacă” pe șeful Serviciului, într-unul din hotelurile din municipiu.

În urma descinderilor și perchezițiilor, șase polițiști și șapte instructori au fost ridicați de reprezentanții Direcției Generale Anticorupție, fiind apoi transportați la București, unde au început audierile într-un dosar privind obținerea de permise auto în mod fraudulos. Pe surse, se pare că și șeful Serviciului ar fi printre cei ridicați de ofițerii DGA.

Ne aducem aminte că, doar cu câțiva ani în urmă, alte descinderi au avut aceeași temă, multe persoane fiind duse la audieri, dar atunci totul s-a încheiat cu un dosar neterminat. Nu se știe nici dacă cineva a fost trimis în judecat sau dacă au existat repercusiuni după descinderile respective. Mai mult, personaje dubioase, ce au obținut în acest mod permisele auto, posesoare de permise de conducere, pot fi văzute în continuare în trafic.

Ne întrebăm dacă, așa cum s-a întâmplat la Pitești, în Argeș, permisele auto ce au fost eliberate, la Giurgiu, unor indivizi ce nu știu să scrie, vor fi la rândul lor anulate. Iată de fapt cauza reală pentru care România conduce încă în rândul țărilor cu un pomelnic de accidente auto.

