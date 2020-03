Corpul de Control al Guvernului s-a sesizat în privința achiziției de măști sanitare la prețuri umflate de trei ori (!) față de prețul pieței, vândute de o firmă din Giurgiu și a declanșat o anchetă în acest caz.

Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului Ludovic Orban a declarat la rfi.ro că Ministerul de Finanțe a ordonat Corpului de Control să deschida o ancheta în cazul achiziției de către stat a 1,75 milioane de măști de la o firmă aflată într-o comună din Giurgiu, care se ocupă cu vânzarea de produse alimentare, alcool si tutun , la un preț mediu de 32 de lei bucata, față de un preț normal de 10 lei.

„Specula și contractele abusive nu vor fi tolerate”, a declarat Danca. ”Ne-a fost semnalat acest caz in mai multe situatii, in baza mai multor solicitari si in acest moment la Ministerul Finantelor Publice a fost dispus un control in acest caz, pentru a verifica modul in care s-a facut aceasta achizitie. Ceea ce vrem sa transmitem este ca suntem intr-o situatie de urgenta. Evident ca prioritatea Guvernului este de a desfasura achizitii intr-un mod rapid de materiale sanitare, pentru a face fata eforturilor de limitare a raspandirii infectiilor cu coronavirus, însa nu vom tolera specula în astfel de situatii si contractele abuzive”, a declarat Danca la RFI.

Șeful Cancelariei premierului spune că situatiile de specula în perioada coronavirusului vor fi verificate și sancționate: ”Deocamdată nu avem concluziile Corpului de Control, s-a dispus o anchetă a Corpului de Control la nivelul Ministerului Finantelor Publice în acest caz si când vom avea concluziile, o sa putem comunica ce s-a întâmplat. Semnalul pe care vrem sa-l transmitem este ca pot aparea diverse situatii de specula sau de achizitii abuzive si aceste situatii vor fi verificate si sanctionate. Nu avem nici o toleranta în această privință”.

Paradoxal, potrivit unui document publicat de Oficiul Național pentru Achizitii Centralizate una dintre firmele care va livra măști si echipamente este Romwine & Cofee SRL, înființată în martie 2019, care are ca obiect de activitate (Atenție!) comerțul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și tutunului.

Ea va livra către stat măști de protectie în valoare de peste 11,5 milioane de euro, la un preț triplu (32 de lei), față de cel pe care îl aveau până acum aceste produse.

Potrivit datelor de la Registul Comertului, firma Romwine & Cofee SRL este administrată de o anume Maria Cristian și are sediul în satul Uzunu din județul Giurgiu.

