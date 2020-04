Prezent într-o emisiune televizată de un post local, președintele Consiliului Județean, Marian Mina, l-a atacat extrem de dur pe deputatul liberal Toma Petcu, urmare a nenumăratelor întrebări legate de situația Spitalului Județean Giurgiu, adresate de cel din urmă.

„Concret, am alocat 49 de miliarde de lei vechi pentru aparatura medicală și alte 1,3 miliarde pentru echipamentele de protecție. Acestei sume i se adaugă 3 miliarde de lei alocate Spitalului din Izvoru. Ni s-a spus că ne vor fi returnați acești bani de către Guvern, dar eu cred că nu îi vom mai vedea. Este a nu știu câta oară când îi răspund domnului Petcu: am cumpărat măști, mănuși, halate, combinezoane, ochelari de protecție, PCR-ul care vine săptămâna viitoare, paturi cu radiotransparență, ventilatoare, RX mobil, paturi normale, dezinfectanți, medicamente. Am cumpărat tot ceea ce ne-au cerut medicii Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, a mai declarat președintele CJ, Marian Mina.

(Jurnal)