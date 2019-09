După mai bine de o lună de la rezilierea intempestivă a contractului pentru Lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva, în loc de recepție, constructorul spaniol continuă demersurile de obținere a dreptății. Acțiunea abuzivă a ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, de reziliere a unui contract finalizat în proporție de 99% îi determină pe investitori să atragă atenția autorităților române asupra siguranței oferită de șoselele din România.

Fernando Lana Hernandez, director Construcții Internaționale, Aldesa Construccion: „Siguranța miilor de români care călătoresc pe șoselele din România trebuie să fie o prioritate pentru toți! Lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva ar fi trebuit, deja, să fie dat în folosință. Inconștiența ministrului român al transporturilor poate ucide oameni.”

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, se încăpățânează să pună în pericol viața utilizatorilor șoselelor naționale, invocând motive artificiale, care la o minimă analiză, sunt definitiv desființate, afirmă reprezentanții antreprenorului spaniol.

Porțiunea de drum de pe Lotul 3 este finalizată, se află în condiții optime pentru circulația vehiculelor și oferă garanții în ceea ce privește siguranța utilizatorilor, ”însă, ministrul Cuc le refuză românilor dreptul de a o utiliza. România este țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe accidente de circulație, drumul național fiind unul dintre principalele drumuri care necesită îmbunătățiri”, spun reprezentanții antreprenorului.

De aceea, afirmă constructorul, principalul obiectiv avut în vedere, când s-a proiectat lotul 3, a fost îmbunătățirea infrastructurii rutiere din România și asigurarea siguranței utilizatorilor lui. ”Din momentul în care am început lucrările pe Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva, singurul nostru obiectiv a fost să oferim guvernului român o infrastructură de calitate, sigură, la standarde internaționale. Brusc, însă, cu lucrările executate la 99%, Asocierea noastră a fost eliminată din peisaj pe motiv că ”nu și-a îndeplinit performanțele”, lucru care este departe de a fi adevărat”, a declarat Fernando Lana Hernandez, director Construcții Internaționale, Aldesa Construccion.

Războiul ministrului Răzvan Cuc cu spaniolii, care au construit lotul 3 al autostrăzii Deva-Lugoj, a continuat cu atacuri după atacuri, în presă și prin scrisori amenințătoare în care au defăimat, au făcut presiuni, au acuzat.

Este remarcabilă rezistența spaniolilor, care s-au încăpățânat să își respecte promisiunile făcute la semnarea contractului. ”Ministrul Cuc transmite, constant, opiniei publice o poveste paralelă cu realitatea și părtinitoare, o minciună fără nici un fundament. Autostrada poate fi dată în funcțiune! Războiul ministrului transporturilor cu noi, pune în pericol, în fiecare zi mii de șoferi, care se deplasează pe drumurile naționale cu multe deficiențe. ”Imparțialitatea” ministrului Cuc poate fi dovedită. Există fisuri pe autostrăzile deschise, deja, traficului. De exemplu pe restul autostrăzii Lugoj – Deva, unde sunt fisuri mari, gropi și zone peticite. Ministrul Cuc, însă, minte, când ne acuză pe noi și , mai mult, pune siguranța utilizatorilor în pericol”, spun cei de la Asocierea spaniolă.

Toată această poveste a Lotului 3 de pe autostrada Deva-Lugoj este extrem de ciudată, pentru că CNAIR a monitorizat lucrările pe tot parcursul contractului, a avut în permanență reprezentanți în șantier, iar departamentul de calitate și Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică – CESTRIN, organismul tehnic al CNAIR, au făcut controale în mod constant.

Se pune întrebarea, dacă problemele de calitate sunt reale, de ce compania de stat nu a luat imediat măsuri și a așteptat execuția contractului în proporție de 99% pentru a rezilia contractul?

Mai mult, din dovezi reiese clar că toate lucrările au fost aprobate de firma de Consultanță, s-au respectat, atât planul de calitate, cât și legislația românească în vigoare, fiecare lucrare fiind executată după aprobarea prealabilă a lucrărilor anterioare.

”O situație ca cea din România nu am mai întâlnit în nicio altă țară. Asocierea noastră (n.r. -Comsa și Aldesa) însumează aproximativ 200 de ani de experiență în domeniul construcțiilor și lucrări în 32 de țări din toată lumea. Nu putem tolera modul în care ministrul a acționat asupra Asocierii noastre în cazul lotului 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva, în ciuda unui contract valabil semnat cu CNAIR. Nu poate să decidă unilateral extinderea garanției și să ne solicite să renunțăm la orice drept care ar putea să izvorască dintr-o asemenea modificare. Întotdeauna am fost dispuși să lucrăm în continuare, să rezolvăm orice problemă apărută în timpul execuției lucrărilor, însă, ceea ce Ministerul Transporturilor a făcut este în esență un abuz de autoritate și acest lucru nu poate fi acceptat.

În plus, a fost pus sub semnul întrebării profesionalismul și experiența a două companii internaționale cu mulți ani de experiență la nivel mondial. În România, am văzut un spectacol nefericit și, cel mai trist lucru este că cei cu adevărat afectați sunt românii, din lipsă de bună conducere și competență politică. Suntem hotărâți să ne căutăm dreptatea până la capăt”, spune, cu hotărâre, Fernando Lana Hernandez.

