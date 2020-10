Fostul președinte al organizației județene ALDE, Constantin Basangiac, a fost apariția surpriză a conferinței de presă a social-democraților giurgiuveni de joi, 15 octombrie.

Acesta a fost prezentat ca cea mai nouă achiziție de valoare pentru PSD Giurgiu, după ce, în alegerile locale, fusese contracandidatul lui Marian Mina pentru funcția de președinte al Consiliului Județean.

„Niciodată, nimeni, nu mă poate acuza că am făcut politică pentru mine, ca persoană. Întotdeauna am făcut politică pentru cetățeni. Cu gândul acesta am intrat în politică. Astăzi, în PSD, vin cu aceleași gânduri! PSD se reconstruiește! Sunt o persoană care poate aduce un plus valoare – alături de colegii mei – acestui partid! Reconstrucția PSD consider că ar trebui făcută astfel încât să se atragă cât mai mulți oameni ca mine. Adică oameni care nu pot fi acuzați de nimic, de ilegalități, de lucruri necuviincioase sau imorale”, spunea proaspătul social-democrat.

Referindu-se la lupta politică încheiată pe 27 septembrie, proaspătul social-democrat a declarat:

„Am fost întotdeauna prieten cu Marian Mina, l-am sprijinit în CJ, nu cred că am avut vreun diferend, și când au fost lucruri cu care nu am fost de acord, am discutat și le-am rezolvat. Și prietenia cu Marian Mina m-a făcut să trec în PSD. Sunt multe aspecte care m-au făcut să vin aici, dar cel mai important este că acum vedem la guvernare un partid care nu a ajutat românii. Singura guvernare PNL când s-au întâmplat lucruri bune a fost Guvernarea Tăriceanu”, a mai spus Constantin Basangiac.

Constantin Basangiac va ocupa funcția de vicepreședinte al organizației județene a PSD Giurgiu.

(Jurnal)