La scurt timp după apariția pe un site giurgiuvean a unui material intitulat: ”Giurgiu, la un pas de carantină: consilierul președintelui CJ Giurgiu, PNL- istul Adrian Chiran (invitație la) petrecere pe cinste în propria cafenea!”, în care autorul îl acuza pe consilierul liberal, amintit mai sus, de nerespectarea măsurilor impuse de situația critică prin care trece Municipiul Giurgiu, cu o rată la acest moment de infectare cu Covid -19 de peste 6 la mie, am dorit să aflăm adevărul chiar de la cel incriminat.

Am dat în judecată site-ul care a publicat acest articol, pe motiv că informațiile nu sunt reale! Eu am postat recent pe Instagram o retrospectivă a anului 2019, în care am inclus și niște filmulețe de la petrecerile desfășurate în acea perioadă… Se vede foarte clar acest lucru, sunt din noiembrie si decembrie 2019, fiind vizibilă data. Ei au șters această dată și au spus că au avut loc petreceri recent, în acest ”context pandemic” – ne preciza Adrian Chiran.

Am luat legătura cu un avocat, am solicitat daune de un miliard… Dacă informațiile furnizate în spațiul public, prin intermediul rețelelor on-line, nu erau atât de grave și nu îmi aduceau atât de multe prejudicii de imagine, de credibilitate, poate mă rezumam la un simplu drept la replică, însă dat fiind contextul și scopul acestor dezinformări am considerat că se impune să aleg calea justiției.

De altfel și domnul Beianu (Dumitru – președintele Consiliului Județean Giurgiu -n.red,) a dat un drept la replică în numele dânsului, fiind o problemă foarte serioasă. Pentru ca cititorii dvs. să înțeleagă istoricul acestei situații, vă rog să îmi publicați și dreptul la replică pentru ca fiecare să își poată forma propria opinie despre câtă dezinformare poate exista. Întrebarea este cine are acest interes și care a fost scopul?

DREPT LA REPLICĂ

”Întregul articol publicat în data de 24 martie este unul denigrator, cu vădită tentă politică, având ca unic scop atragerea oprobiului asupra locației pe care o menționați și, mai ales, asupra partidului pe care îl reprezint: PNL.

Faceți referire în articolul menționat la o serie de filmulețe și fotografii postate pe rețelele sociale, omițând, însă, să precizați că respectivele imagini reprezintă, de fapt, o retrospectivă a activității localului în anul 2019 (!!!), fără nicio legătură cu actual situație în care se află municipiul Giurgiu (”în prag de caratină”), iar mesajul ”Oprim pandemia” nu se referă – în niciun caz – la o invitație la petrecere, așa cum insinuați în articol.

De altfel, este evident că nu grija de o eventuală răspândire a virusului a determinat apariția acestui articol, ci o comandă politică, venită din partea PSD Giurgiu.

Mai grav este că autorul articolului este o persoană angajată la cabinetul parlamentar al unuia din aleșii PSD, o persoană plătită din bani publici, a cărei activitate constă, de fapt, în executarea ordinelor venite pe linie de partid, iar aceste ordine sunt, de pare, foarte clare: ”toate tunurile pe PNL!”.

Asigur giurgiuvenii că, în toată această perioadă, locația al cărei administrator sunt a respectat întocmai toate restricțiile și interdicțiile impuse și asta vom face și în continuare, până când, împreună, vom învinge pandemia!”

ADRIAN CHIRAN