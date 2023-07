Confesiunile unui administrator de restaurant giurgiuvean, către clientii săi…!

Mădălina Ciobanu este o giurgiuveancă antreprenor, care deține un bistro în Municipiul Giurgiu și al cărui mesaj nu a trecut neobservat de noi și nici de o parte dintre clienții care îi trec frecvent pragul. Rândurile de față nu constituie nicidecum un material publicitar, însă am dorit să citiți confesiunile dumneaei, un fel de scrisoare deschisă către clenții săi, în care explică pe înțelesul tuturor aventura trăită zi de zi, de cei ce lucrează în domeniul Horeca. ”Dacă tot m-am pornit .. am câteva cuvinte și legate de restaurant ……., pe care il conduc alături de soțul meu, fix de un an . De multe ori , exista discutii legate de faptul ca întârzie mâncarea .. ca servirea nu este asa cum ar trebui să fie … Sa va explic o treaba … Ziua este groaznic de cald… majoritatea lucrati la birou unde sunt convinsa ca beneficiati de aer conditionat , sau stati in casa pt ca afara aerul este greu de respirat .. Oamenii astia care va servesc seara , muncesc si ziua .. de la ora 9 . Ospatarii stau afara , pt ca mai avem si mese pe timpul zilei , Bucatarii muncesc în 50-60 grade , atât sunt în bucatarie în permanenta. Cu toate astea, toata lumea îsi dă interesul sa fie totul ok , asa cum trebuie să fie … Terasa se umple la 20:30 -21:00… sunt 150 de locuri în total !! Ganditi-vă numai la faptul că 3-4 ospătari iau comanda la 150 de oameni, odata, iar bucataria trebuie sa scoata 150 de preparate doar pe terasă ! In Bucatarie sunt tot 4 oameni ! În timpul acesta suna telefonul si pentru livrare. Este imposibil ca ele sa iasa în 10-15 minute. Exista un sistem care trimite bonurile către bar si către bucătărie. Atât barul cât si bucataria le lucreaza fix în ordinea sosirii acestora. Nu conteaza că ai o bere sau că ai 10 coktailuri. Daca barmanul are de facut 10 coktailuri înainte de bonul cu berea, automat berea va întârzia !!! Un exemplu : Ajungi la ora 20:00 în locatie, comanzi la 20:10 … mai vine un prieten la 20:15 , comandă la 20:20 . Nu înseamna că îi iese comanda la 10 minute după tine. E posibil ca el să manânce la 30 de minute după tine , poate chiar mai târziu , pentru că în aceste 10 minute s-au mai marcat alte câteva bonuri! Incercati să fiți înțelegători ! Abia dacă au timp să ia o gură de aer, se munceste încontinuu ! Nu este rea vointă faptul că se întârzie. Și noi am vrea să iasa rapid, dar e imposibil. Totul se prepară pe loc, nu există alimente semipreparate. Asta se întâmplă în general într-un restaurant cu meniu ”a la Carte” , nu doar la noi. Angajații fac tot posibilul să multumească pe toata lumea, dar e imposibil !!! Suntem oameni toti , iar noi personal, ca lideri, ne respectăm atât angajații cât și clienții ! Suntem o echipă toți ! Nu e totul roz mereu, dar suntem uniți si mergem înainte, în aceeași formulă! Echipa Nomad !!!