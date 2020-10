Edi Iordănescu a dezvăluit care este condiția pentru a se întoarce la Astra Giurgiu, echipă pregătită în prezent de secundul său, Radu Alexandru.

Fiul lui Anghel Iordănescu, care a mai pregătit Astra în sezonul 2017-2018, când a reușit calificarea în play-off, spune că s-ar întoarce la Giurgiu dacă patronul Ioan Niculae va rezolva toate problemele financiare ale clubului.

Edi Iordănescu: ”Există interes din partea Astrei”

„Sunt obligat să neg pentru că nu am avut nicio implicare și nici nu am în acest moment. Se face o legătură pentru că secundul meu este Radu Alexandru, cel care se ocupă în momentul de față de Astra. A făcut asta la solicitarea lui Dani Coman, cel care este prietenul meu și a apelat la mine pentru ajutor.

Mi-am dat acordul deși am avut rețineri. Alex a mers și s-a implicat, dar asta nu mă obligă să vin în perioada următoare.

Există interes din partea Astrei și m-a bucurat acest lucru pentru că asta înseamnă că munca mea a fost apreciată. A fost o perioadă bună, dar eu nu am luat o decizie finală. La Astra sunt anumite probleme și sper ca să se rezolve. Dacă se rezolva, atunci putem să vorbim despre o posibilă colaborare. Eu am sprijinit moral echipa”, a spus Edi Iordănescu, pentru ProSport.

Edi Iordănescu, ofertă din Arabia Saudită

Pe lângă propunerea de la Astra, Edi Iordănescu a dezvăluit că a mai avut, recent, o ofertă din Arabia Saudită, de la Al Ain, pe care a ales, însă, să o refuze.

”Eu am am avut discuții, dar nimic să se concretizeze și am hotărât să mai aștept. Am avut ceva foarte bun de la Al Ain, din Arabia Saudită, era foarte avantajoasă financiar, dar nu am vrut să-mi las familia”, a recunoscut antrenorul, la emisiunea Liga Digi Sport.

(Jurnal)