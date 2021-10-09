Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 09.10.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|5,81
|MALU
|13,57
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|12,47
|SLOBOZIA
|10,56
|GRĂDINARI
|10,18
|STOENEŞTI
|9,88
|MIHAI BRAVU
|9,13
|TOPORU
|8,63
|MUNICIPIUL GIURGIU
|8,01
|GREACA
|7,52
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|7,37
|CĂLUGĂRENI
|7,27
|GOGOŞARI
|7,27
|SINGURENI
|7,1
|CREVEDIA MARE
|6,99
|JOIŢA
|6,81
|SĂBĂRENI
|6,71
|GOSTINU
|6,62
|GĂUJANI
|6,6
|DAIA
|6,22
|BOLINTIN-DEAL
|6
|VALEA DRAGULUI
|5,95
|BULBUCATA
|5,71
|FRĂTEŞTI
|5,32
|PUTINEIU
|5,11
|BĂNEASA
|4,78
|CLEJANI
|4,74
|COSOBA
|4,71
|IZVOARELE
|4,7
|GĂISENI
|4,66
|BUTURUGENI
|4,56
|OINACU
|4,48
|ULMI
|4,48
|OGREZENI
|4,33
|ROATA DE JOS
|4,22
|COMANA
|4,21
|HERĂŞTI
|4,17
|BUCŞANI
|4,05
|VEDEA
|3,84
|STĂNEŞTI
|3,58
|COLIBAŞI
|3,57
|ISVOARELE
|3,56
|VĂRĂŞTI
|3,52
|RĂSUCENI
|3,36
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|3,23
|IEPUREŞTI
|3,21
|HOTARELE
|3,08
|MÂRŞA
|2,98
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|2,82
|GOSTINARI
|2,58
|GHIMPAŢI
|2,47
|VÂNĂTORII MICI
|2,46
|SCHITU
|2
|PRUNDU
|1,51
|LETCA NOUĂ
|0,58
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)