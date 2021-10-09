Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 09.10.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 5,81
MALU 13,57
ADUNAŢII-COPĂCENI 12,47
SLOBOZIA 10,56
GRĂDINARI 10,18
STOENEŞTI 9,88
MIHAI BRAVU 9,13
TOPORU 8,63
MUNICIPIUL GIURGIU 8,01
GREACA 7,52
ORAŞ MIHĂILEŞTI 7,37
CĂLUGĂRENI 7,27
GOGOŞARI 7,27
SINGURENI 7,1
CREVEDIA MARE 6,99
JOIŢA 6,81
SĂBĂRENI 6,71
GOSTINU 6,62
GĂUJANI 6,6
DAIA 6,22
BOLINTIN-DEAL 6
VALEA DRAGULUI 5,95
BULBUCATA 5,71
FRĂTEŞTI 5,32
PUTINEIU 5,11
BĂNEASA 4,78
CLEJANI 4,74
COSOBA 4,71
IZVOARELE 4,7
GĂISENI 4,66
BUTURUGENI 4,56
OINACU 4,48
ULMI 4,48
OGREZENI 4,33
ROATA DE JOS 4,22
COMANA 4,21
HERĂŞTI 4,17
BUCŞANI 4,05
VEDEA 3,84
STĂNEŞTI 3,58
COLIBAŞI 3,57
ISVOARELE 3,56
VĂRĂŞTI 3,52
RĂSUCENI 3,36
FLOREŞTI-STOENEŞTI 3,23
IEPUREŞTI 3,21
HOTARELE 3,08
MÂRŞA 2,98
ORAŞ BOLINTIN-VALE 2,82
GOSTINARI 2,58
GHIMPAŢI 2,47
VÂNĂTORII MICI 2,46
SCHITU 2
PRUNDU 1,51
LETCA NOUĂ 0,58

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

 

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