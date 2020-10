Peste 10 milioane de ro­mâni in­tră zilnic pe internet, iar aproxi­ma­tiv 300.000 cum­pără cel puţin un produs online în fiecare zi, potrivit Ziarului Financiar. Preferate sunt sectoarele electro-IT and C, fashion şi home and deco.

Florinel Chiş, directorul executiv al Asociaţiei Române a Magazinelor Online, spune că piaţa comerţului online ar putea ajunge la 5,5 miliarde de euro anul acesta.