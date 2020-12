Joi, 17 decembrie, toți cei 220 de copii (de la cei de grădiniță până la cei de clasa a VIII-a), începând cu ora 10,00, vor avea întâlnire cu Moș Crăciun, după un program bine stabilit. Întâlnirea este „mijlocită” de către Primarul comunei Vedea, Marian Țaga.

„Chiar dacă este pandemie, și trăim vremurile acestea destul de grele, am încercat să fac tot posibilul ca locuitorii comunei să simtă, cumva, apropierea sărbătorilor de iarnă.

Astfel, am decorat întreaga comună cu luminițe de Crăciun, în timp ce în fața clădirii Primăriei am adus un brad imens, pe care, de asemenea, l-am împodobit. Totodată, împreună cu doamna director de la Școala Gimnazială „Apostol Arsachi” din comună, am hotărât ca și celor mici să le facem o bucurie.

Chiar dacă nu vor putea să se așeze în poala lui Moș Crăciun, toți copilașii vor primi daruri din partea acestuia joi, 17 decembrie. Am stabilit un program după care cei mici vor veni să își primească darurile, ținând cont de restricțiile acestei perioade. Fiecare copil va primi pachete cu dulciuri, în valoare de aproximativ 40 de lei fiecare pachet”, ne spunea primarul comunei Vedea, Marian Țaga.

Tot acesta ne mai spunea că, prin grija Primăriei și a altor sponsori, toți copiii, de la cei de grădiniță până la cei de clasa a VIII-a, pot urma liniștiți cursurile on-line, întrucât toți au primit tabletele conectate la internet, atât de necesare în aceste zile.

(Jurnal)