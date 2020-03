România a intrat în săptămâna a cincea de la depistarea primul caz de coronavirus. De atunci și până în prezent au fost raportate peste 1.400 de îmbolnăviri. Dintre acestea, aproximativ 10% din cazuri au fost declarate vindecate.

Cea mai tânără persoană diagnosticată cu noul coronavirus nu are nici măcar un an, iar cea mai în vârstă persoană are 94 de ani. Vârsta medie a românilor bolnavi este 46 de ani. Trebuie precizat că virusului i-a rezistat cu bine și un bătrân de 101 ani! Deci iată dovada că vârsta nu este o slăbiciune, un factor nevralgic…

Majoritatea persoanelor diagnosticate cu noul virus gripal sunt femei.Cele mai multe victime ale noului coronavirus sunt din Suceava. Ele au murit în Spitalul Județean din SuceavaCele mai multe persoane care au murit din cauza virusului SARS-CoV-2 sunt bărbați, cu vârsta medie de 67 de ani. Cea mai tânără victimă are 43 de ani, iar cea mai în vârsta 81 de ani.

Conform datelor raportate de autorități, peste 70% din persoanele decedate aveau alte boli asociate. Diabetul și afecțiunie cardiace sunt cele mai frecvente.

Victimele Covid-19 în România

Suceava – 26.5%

Arad – 17.6%

București – 8.8%

Timiș: 8.8%

Neamț – 8.8%

Hunedoara – 5.9%

Craiova – 2.9%

Ialomita – 2.9%

Cluj – 2.9%

Dambiovita – 2.9%

Iasi – 2.9%

Bacau – 2.9%

Constanța – 2.9%

(sursa: Grupul de Comunicare Strategică)