După cum îi este obiceiul, fostul președinte al ALDE Giurgiu, Toma Petcu, odată cu trecerea sa la PNL, s-a apucat de făcut ”cărțile” solicitând conducerii Partidului liberal de la Centru o serie de privilegii pentru cei aflați în anturajul său.

Pentru început, Petcu a prezentat președintelui Ludovic Orban o listă întreagă cu persoane din anturajul său pentru a fi nominalizate la candidaturile de primari, din partea PNL, în județul Giurgiu.

O primă solicitare se pare că Toma ar fi făcut-o pentru fostul director al CJAS Giurgiu, Marin Constantin, pentru candidatura la Primăria Roata de Jos. Se pare că Toma Petcu ar fi venit cu aceeași solicitare și în cazul altor primării din județ, vânate de către liberali, la viitoarele alegeri locale.

Surse apropiate PNL ne-au informat că cei ce au fost nominalizați de PNL Giurgiu pentru candidatura de primari, până la venirea lui Toma Petcu în Organizația liberală, s-au arătat extrem de contrariați de aceste pretenții nejustificate ale proaspătului venit. Mai mult de atât, conform acelorași surse candidații liberali au amenințat că dacă solicitările fostului lider ALDE vor fi onorate, ei vor părăsi partidul, ori vor boicota alegerile parlamentare.

Alături de Toma Petcu sunt în negocieri pentru a fi primiți în Partidul Național Liberal și o parte dintre apropiații săi de la ALDE: Cristian Anculescu (director ITM), Andrei Ovidiu, Gheorghe Gâdea (consilier local), Nicu Ștefan și Marin Mirel ( director la DJTS Giurgiu).

Pentru a afla mai multe informații am luat legătura cu europarlamentarul Dan Motreanu, președinte interimar al PNL Giurgiu, care ne-a declarat:

„Negocierile s-au purtat cu președintele partidului, cu domnul Orban. Negocierea a fost făcută în calitatea domnului Petcu de lider de grup, negocierea purtându-se pentru un grup mai mare de parlamentari. Mă voi întâlni și eu la sfârșitul săptămânii cu el, să văd ce va fi. Nu am purtat discuții cu privire la eventuale candidaturi pentru primăriile din județ. Cu siguranță vor fi discuții, pentru că noi avem acum, sugerat din partea lui, și așa s-a făcut întotdeauna, vom avea o discuție pe fiecare localitate, în care vom pune la masă cele două organizații, acolo unde sunt, și vom găsi formula cea mai bună pentru candidatură. Nu se va putea peste tot face acest lucru, sunt probabil și locuri unde ei s-au și despărțit, nu am acum o „fotografie” exactă a lucrurilor. Dar asta intenționez să fac: îl voi chema, voi avea o discuție cu el, apoi vom face o echipă de – să zicem, negociere – și care va avea ca obiectiv să cheme cele două organizații, să le așeze la masă, și să îi întrebe pe fiecare ce oameni are, și, în funcție de calitatea oamenilor, de rezultatele de la europarlamentare sau ale unor sondaje, să se alcătuiască o nouă echipă. Nu am o concluzie, dar probabil că vor fi și localități în care organizația ALDE este mai bună decât a PNL, și atunci normal că vom merge pe oamenii lor, dar această decizie va fi luată în urma unor evaluări serioase care vor avea, așa cum am mai spus, la bază sondaje, rezultatele de la europarlamentare și perspectivele și echipa cu care vine fiecare. Vom face un protocol, sugerat de la nivel central, de Ludovic Orban, și vom stabili inclusiv ce funcții vor primi și cei care vin de la ALDE la noi”, a mai spus președintele interimar al PNL Giurgiu, Dan Motreanu.

(Jurnal)