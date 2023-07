Un alt caz revoltator apare in legatura cu azilele de batrani din Bucuresti.

“Manevre” medicale de transport pentru pacienti “cu scaunul” si tratarea pacientului “cu vorba”. Desi in pragul unei come diabetice, angajatii unui camin din capitala au lasat un pacient care lesinase la masa (avand glicemia foarte crescuta) vreme de 40 de minute intins pe o canapea , fara a chema salvarea.

In cele din urma salvarea a fost chemata chiar de catre familie care a vazut tot incidentul pe camera de supraveghere.

Avand in vedere imaginile surprinse familia solicita tragerea la raspundere penala si acuza si acte de malpraxis.

In cazuri precum cele de mai sus , este obligatorie chemarea ambulantei si evident monitorizarea pacientului cunoscut cu diabet.