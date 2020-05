De câteva zile, în oraș au circulat o serie de zvonuri legate de faptul că un ofițer – transferat, se pare, de la Călărași – ar fi fost depistat pozitiv la COVID 19.Ofițerul își desfășura activitatea la Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Giurgiu. Acest aspect a fost confirmat, în cadrul unei discuții telefonice, de către directorul DSP Giurgiu, Magdalena Mărcuț, care a precizat că toți contacții direcți ai acestuia sunt în izolare la domiciliu, în acest moment. Pe surse, se pare că este vorba despre 14 persoane.

„S-a dispus izolarea la domiciliu a celor care au fost contacți direcți cu persoana respectivă. Ceilalți, ni s-a comunicat că doar au trecut pe lângă dumnealui, nu au stat lângă dumnealui. Ni s-a făcut adresă scrisă cu fiecare persoană menționată în parte. Am demarat ancheta epidemiologică, și s-a dispus izolarea pentru persoanele care au avut contact direct. Ultima tură a fost acum șapte zile, deci ar mai fi încă șapte zile. Persoanele care au avut contact, care au stat în birou cu persoana respectivă, sunt, așa cum am precizat, în izolare la domiciliu. Ceilalți, nu. La simptomatologie, se face testare și pentru ceilalți. Noi, DSP, nu avem bază legală să îi testăm. Dacă există simptome, să sune pe 112, vine Ambulanța și recoltează. Noi întotdeauna ne consultăm cu Centrul Național de Boli Transmisibile, și imediat după ce am primit această comunicare, am informat Centrul. În momentul acesta nu putem să facem o testare, nu ni s-a permis”, a mai spus directorul DSP Giurgiu.

