Un anunț menit să inducă o stare de teamă în rândul locuitorilor județului Giurgiu a fost făcut, în conferința de presă de vineri, 20 martie, de către președintele CJ, Marian Mina: DSP mai are, la acest moment, doar șase teste pentru coronavirus.

„Vreau să știți că nu am primit niciun sprijin din partea guvernului, nici sume, nici echipamente, fiind cel mai iresponsabil Guvern de după Revoluție, care e dispus să lase o țară întreagă să moară”, preciza, în aceeași conferință de presă a social-democraților, Marian Mina.

Contactată telefonic, directorul Direcției de Sănătate Publică Giurgiu, Magdalena Mărcuț, a precizat:

„NU este așa. La acest moment, DSP are în stoc circa 500 de teste. E drept, livrăm către Spitalul Județean de Urgență un număr limitat de teste. De exemplu, astăzi (n.r. – vineri, 20 martie) am livrat 50 de asemenea teste. Fac un apel către giurgiuveni să rămână calmi, teste pentru coronavirus sunt suficiente, și chiar dacă am consuma un număr important, imediat ni se va reface stocul. Pe de altă parte, suntem un județ norocos, unde nu s-a confirmat niciun caz de coronavirus COVID 19”, a mai precizat Magdalena Mărcuț.

(Jurnal)