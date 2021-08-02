Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 02.08.2021:

UAT ‰*
JUDEȚ GIURGIU 0.03
BUCŞANI 1.43
HERĂŞTI 0.45
MÂRŞA 0.37
IZVOARELE 0.31
VĂRĂŞTI 0.18
ADUNAŢII-COPĂCENI 0.00
BĂNEASA 0.00
BOLINTIN-DEAL 0.00
BULBUCATA 0.00
BUTURUGENI 0.00
CĂLUGĂRENI 0.00
CLEJANI 0.00
COLIBAŞI 0.00
COMANA 0.00
COSOBA 0.00
CREVEDIA MARE 0.00
DAIA 0.00
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0.00
FRĂTEŞTI 0.00
GĂISENI 0.00
GĂUJANI 0.00
GHIMPAŢI 0.00
GOGOŞARI 0.00
GOSTINARI 0.00
GOSTINU 0.00
GRĂDINARI 0.00
GREACA 0.00
HOTARELE 0.00
IEPUREŞTI 0.00
ISVOARELE 0.00
JOIŢA 0.00
LETCA NOUĂ 0.00
MALU 0.00
MIHAI BRAVU 0.00
MUNICIPIUL GIURGIU 0.00
OGREZENI 0.00
OINACU 0.00
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0.00
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0.00
PRUNDU 0.00
PUTINEIU 0.00
RĂSUCENI 0.00
ROATA DE JOS 0.00
SĂBĂRENI 0.00
SCHITU 0.00
SINGURENI 0.00
SLOBOZIA 0.00
STĂNEŞTI 0.00
STOENEŞTI 0.00
TOPORU 0.00
ULMI 0.00
VALEA DRAGULUI 0.00
VÂNĂTORII MICI 0.00
VEDEA 0.00

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