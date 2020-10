Lansarea cărții scrisă de realizatoarea TV, Marina Almășan, „Jurnal de călătorie în Suedia”, a fost un bun prilej, pentru cei prezenți, să afle că, pe lângă impresiile de călătorie, pe lângă toate informațiile cuprinse în volum, cartea mai are și alte valențe.

Conform celor declarate de către Mirela Gruiță, cartea poate fi un bun…somnifer!

„Recunosc, nu am apucat să citesc această carte în formatul ei finit, dar aseară (n.r. joi, 15 octombrie), prietena mea, Marina, mi-a trimis pdf-ul (n.r. – varianta pregătită pentru tipar) al cărții…Recunosc, după câteva pagini citite, am dormit foarte bine, am visat imagini din Stockholm…”, recunoștea, cu sinceritate, Mirela Gruiță.

(KroniKar)