Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, spune că epidemia de coronavirus este pe o pantă descendentă în România și că o putem controla. În acest context, de la data de 15 iunie, ministrul prevede noi măsuri de relaxare, românii urmând să se întoarcă la o viață de „cvasi-normalitate”, fără măști…

E momentul în care s-ar putea renunța chiar și la măștile de protecție, a declarat Nelu Tătaru, la Digi24. Acesta a explicat că situația poate degenera rapid și autoritățile pot readuce oricând restricțiile în discuție. „Noi avem instrumentele, avem normele, avem ordinele de ministru, dar populaţia trebuie să respecte aceste norme”, a spus Nelu Tătaru.

„Am trecut de vârf, suntem pe panta descendentă . Ca număr total de cazuri infectate, aflate în analiza noastră, cred că o să ne apropiem de 20.000, dar având o creştere mică sau nesemnificativă de la o zi la alta sau alternând, mergând totuşi pe o scădere progresivă a acestui număr de cazuri. În acest moment avem sub 5.000 de cazuri active din cele circa 18.600”, a mai precizat Nelu Tătaru. Am avut o alternanţă a numărului de cazuri, am avut două zile cu o creștere a cazurilor noi, dar tot timpul am rămas sub 200 de cazuri la Terapie Intensivă, suntem pe panta

Când vom scăpa de măștile de protecție

Românii ar putea renunţa la măști în funcţie de evoluţia pandemiei. „Ne gândim ca la sfârşitul lui iulie – august, să ajungem la o viaţă cvasi-normală, urmând să fim pregătiţi în eventualitatea celui de-al doilea val”, a mai spus Nelu Tătaru. „O creștere bruscă a numărului de cazuri noi, o creștere a adresabilității unităților de primiri urgențe cu simptomatologie respiratorie, o creștere a numărului de cazuri în terapie intensivă, care să sufoce sistemul medical și secțiile de ATI, acela ar fi un moment în care ar trebui să luăm alte decizii”, a mai arătat ministrul Tătaru.

(Jurnal)