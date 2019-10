Piața și parcul auto din România au devenit, mai cu seamă de la anularea taxei de mediu, „raiul” mașinilor la mâna a doua, cu mai mult de o daună majoră ascunsă temeinic de samsari.

Astfel, conform datelor furnizate de o companie care se ocupă cu verificarea autoturismelor second hand, mai mult de jumătate dintre acestea au cel puțin o daună ascunsă, în timp ce o mașină din cinci are dauna majoră, ceea ce o face foarte periculoasă în trafic. Mașinile second hand vândute în România au, în medie, trei daune ascunse. De asemenea, a crescut ușor ponderea mașinilor cu dauna totală, ceea ce se explică și prin faptul că sunt verificate mai multe ca până acum.

Cumpărătorii pot cere informații și de la Registrul Auto Român, printr-o aplicație gratuită numită Istoric Vehicul, aplicație ce a fost accesată, de la lansare, de peste 2,5 milioane de ori. Din păcate, în această aplicație nu sunt disponibile informațiile din computerul de bord al vehiculului, referitoare la eventuale intervenții neautorizate. Oficialii RAR discută acum cu reprezentanții service-urile auto pentru a obține astfel de date, care să fie disponibile prin aplicație. La rândul lor, reprezentanții service-urilor spun că e nevoie de măsuri și mai stricte, pentru că a crescut numărul mașinilor cu daune totale reparate în mod neconform.

Vânzările de mașini second hand sunt în scădere față de anul trecut. Cu toate acestea, zeci de mii de mașini se vând lunar în România, un număr dublu față de cel al mașinilor noi.

(Jurnal)