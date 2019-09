Un studiu ce a stabilit că bancnotele pot răspândi infecții microbiene şi că leii româneşti se numără printre valutele pe care microbii supravieţuiesc cel mai mult a fost premiat la gala Ig Nobel 2019, alternativele amuzante ale premiilor Nobel acordate celor mai trăznite descoperiri ştiinţifice.

Premiile Ig Nobel, aflate la cea de-a 29-a ediţie, sărbătoresc neobişnuitul, onorează imaginaţia şi stimulează interesul oamenilor în ceea ce priveşte ştiinţa, medicina şi tehnologia, potrivit revistei de umor Annals of Improbable Research (Analele Cercetărilor Improbabile, n.r.), care sponsorizează aceste trofee împreună cu Harvard – Radcliffe Science Fiction Association şi Harvard – Radcliffe Society of Physics Students, informează The Guardian.

Anul acesta, premiul pentru economie a fost acordat unei echipe de cercetători olandezi care a demonstrat că bancnotele pot răspândi infecţii microbiene, iar printre cele mai periculoase valute se numără şi leii româneşti. Studiul a fost realizat în 2012, în laboratorul Canisius Wilhelmina Ziekenhuis din Olanda, şi a avut în vedere mai multe tipuri de bancnote, precum euro, dolar american şi canadian, lei, dirhami marocani şi rupii indiene, potrivit MEDIAFAX.

Ţări precum România, Israel şi Malaysia folosesc bancnote din polimeri, mai rezistente, dar care permit proliferarea bacteriilor. Studiul a arătat că structura din polimeri a leului românesc permite proliferarea şi trasmiterea a numeroşi agenţi patogeni multirezistenţi.

În teorie, spun cercetătorii olandezi, leii ar putea contribui la trasmiterea microorganismelor în rândul populaţiei din România.