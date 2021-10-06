Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 06.10.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 5,03
ADUNAŢII-COPĂCENI 11,82
STOENEŞTI 10,43
SLOBOZIA 8,8
GRĂDINARI 8,33
MIHAI BRAVU 8,26
MALU 8,04
MUNICIPIUL GIURGIU 7,53
GĂUJANI 6,6
CĂLUGĂRENI 6,53
ORAŞ MIHĂILEŞTI 6,43
DAIA 6,22
SINGURENI 6,04
JOIŢA 6,02
SĂBĂRENI 5,97
VALEA DRAGULUI 5,95
CREVEDIA MARE 5,93
BULBUCATA 5,71
TOPORU 5,18
GREACA 5,17
STĂNEŞTI 4,77
FRĂTEŞTI 4,73
BOLINTIN-DEAL 4,7
IZVOARELE 4,7
BUTURUGENI 4,56
ROATA DE JOS 4,22
GOSTINU 4,21
OINACU 4,16
CLEJANI 3,91
VEDEA 3,84
IEPUREŞTI 3,74
PUTINEIU 3,72
COLIBAŞI 3,57
OGREZENI 3,46
GĂISENI 3,36
COMANA 3,27
GOGOŞARI 3,03
GOSTINARI 3,01
ULMI 2,99
VĂRĂŞTI 2,99
COSOBA 2,9
ISVOARELE 2,85
HERĂŞTI 2,78
FLOREŞTI-STOENEŞTI 2,65
VÂNĂTORII MICI 2,24
BĂNEASA 2,17
ORAŞ BOLINTIN-VALE 2,17
HOTARELE 2,16
BUCŞANI 2,03
RĂSUCENI 1,92
MÂRŞA 1,86
GHIMPAŢI 1,59
LETCA NOUĂ 0,87
SCHITU 0,67
PRUNDU 0,5

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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