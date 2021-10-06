Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 06.10.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|5,03
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|11,82
|STOENEŞTI
|10,43
|SLOBOZIA
|8,8
|GRĂDINARI
|8,33
|MIHAI BRAVU
|8,26
|MALU
|8,04
|MUNICIPIUL GIURGIU
|7,53
|GĂUJANI
|6,6
|CĂLUGĂRENI
|6,53
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|6,43
|DAIA
|6,22
|SINGURENI
|6,04
|JOIŢA
|6,02
|SĂBĂRENI
|5,97
|VALEA DRAGULUI
|5,95
|CREVEDIA MARE
|5,93
|BULBUCATA
|5,71
|TOPORU
|5,18
|GREACA
|5,17
|STĂNEŞTI
|4,77
|FRĂTEŞTI
|4,73
|BOLINTIN-DEAL
|4,7
|IZVOARELE
|4,7
|BUTURUGENI
|4,56
|ROATA DE JOS
|4,22
|GOSTINU
|4,21
|OINACU
|4,16
|CLEJANI
|3,91
|VEDEA
|3,84
|IEPUREŞTI
|3,74
|PUTINEIU
|3,72
|COLIBAŞI
|3,57
|OGREZENI
|3,46
|GĂISENI
|3,36
|COMANA
|3,27
|GOGOŞARI
|3,03
|GOSTINARI
|3,01
|ULMI
|2,99
|VĂRĂŞTI
|2,99
|COSOBA
|2,9
|ISVOARELE
|2,85
|HERĂŞTI
|2,78
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|2,65
|VÂNĂTORII MICI
|2,24
|BĂNEASA
|2,17
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|2,17
|HOTARELE
|2,16
|BUCŞANI
|2,03
|RĂSUCENI
|1,92
|MÂRŞA
|1,86
|GHIMPAŢI
|1,59
|LETCA NOUĂ
|0,87
|SCHITU
|0,67
|PRUNDU
|0,5