Ancheta: lupta unui tată din Giurgiu pentru dreptul de a fi alături de copilul său – Justiția română sub semnul întrebării

Într-un caz controversat, Sorin Dadiloveanu, un tată din Giurgiu, își continuă lupta în instanță pentru a-și vedea copilul, ridicând întrebări asupra imparțialității și corectitudinii deciziilor din sistemul de justiție românesc. Sorin susține că, în cadrul procesului de divorț, i s-a interzis accesul la copilul său pe baza unor acuzații pe care le consideră nefondate. El afirmă că fosta soție a folosit mărturii false pentru a obține un ordin de restricție împotriva sa, iar instanța a refuzat să ia în considerare martorii de bună-credință prezentați de el, printre care chiar mama fostei sale soții și alți membri ai familiei. Sorin este dezamăgit și indignat de faptul că mărturia unei persoane despre care susține că nu-l cunoaște a avut un impact major în acest caz. El a declarat: „Nu înțeleg cum justiția poate ignora dovezile clare și martorii de bună-credință. Tot ce îmi doresc este să fiu un părinte prezent în viața copilului meu.” De asemenea, el a ridicat întrebări privind veridicitatea mărturiei și etica acesteia, susținând că fiul său este tratat ca „un obiect pe un câmp de luptă între părinți.” Într-o turnură și mai dramatică a situației, Sorin susține că fiul său a fost trimis de medicul de familie la un psihiatru fără informarea lui. În urma acestei consultații, copilului i s-au prescris medicamente antidepresive și a fost supus la trei encefalograme, deși, conform tatălui, acesta ar fi sănătos. Sorin se arată îngrijorat de o posibilă nouă electroencefalogramă ce ar urma să fie realizată sub sedare, o procedură pe care o consideră periculoasă. Sorin spune că toate aceste intervenții au avut loc fără cunoștința sa, ceea ce i-a întărit sentimentul de excludere din viața copilului. Încercările lui Sorin de a solicita sprijin din partea autorităților au fost și ele zadarnice. Când a apelat la linia de urgență 119 pentru copii, Sorin a fost informat că nu este de competența lor, ceea ce l-a făcut să simtă că sprijinul autorităților pentru un părinte aflat într-o asemenea situație este limitat. În plus, el acuză faptul că, în apel, instanța a luat o decizie rapidă, în doar 10 minute, fără o analiză detaliată a probelor. Cazul lui Sorin este complicat și de faptul că mama copilului, conform declarațiilor sale, a rupt legătura cu toate rudele extinse, izolând copilul de bunici și alte persoane apropiate. Bunica paternă, fostă educatoare cu o experiență de peste 40 de ani, își exprimă, la rândul său, durerea: „Copilul este foarte atașat de noi, și de tatăl său, și de bunicul lui, care este în scaun cu rotile. Decizia instanței ni se pare profund nedreaptă.” Într-un episod cutremurător, Sorin afirmă că mama copilului a trecut printr-o tentativă de suicid, ingerând un număr mare de tablete de alprazolam, ceea ce a marcat finalul relației lor. El consideră că acest episod ar trebui să fie evaluat în decizia privind custodia, pentru a asigura bunăstarea copilului. Acest caz atrage atenția asupra necesității unei reforme în justiție pentru a proteja drepturile copilului și a asigura că fiecare părinte are acces la un proces echitabil și la o judecată imparțială. Sorin Dadiloveanu își menține decizia de a face apel și speră că instanțele vor reevalua situația cu mai multă atenție și imparțialitate.