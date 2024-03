Adoptată în Parlament, „Legea 2 mai” vine cu pedepse mai dure pentru traficanții de droguri!

Proiectul de lege, numit și „Legea 2 mai”, care prevede pedepse mai dure pentru traficanții de droguri, a fost adoptat, decizional, de Camera Deputaților. Legea elimină, astfel, posibilitatea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru traficanții de droguri. Totodată, aduce și modificări în ceea ce privește operațiunile cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Conform acestei legi („Legea 2 mai”) traficanții de droguri nu vor mai scăpa cu pedepse blânde, precum cele cu suspendare. În paralel, la Guvern a avut loc o dezbatere pe tema Legii „Anastasia”, la care a participat și premierul Marcel Ciolacu care a spus că este nevoie de măsuri mai dure, inclusiv confiscarea mașinii, în cazul șoferilor prinși băuți, drogați sau fără permis, la volan. Legea, al cărui proiect a fost inițiat de către liberali, poartă numele tragediei care a avut loc în stațiunea 2 mai, în luna august, când doi tineri și-au pierdut viața. Atunci, Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul, s-a aflat la volanul autoturismului sub influența drogurilor. Proiectul are ca model Legea Anastasia care elimină pedepsele cu suspendare pentru șoferii băuți, drogați sau fără permis care produc accidente mortale. Statisticile arată că aproape 2.000 de oameni își pierd viața anual, în urma coliziunilor. Cu aproape 90 de morți la un milion de locuitori, țara noastră este pe primul loc în Uniunea Europeană la decese pe șosele. De la începutul anului și până în prezent, polițiștii au deschis peste 9.000 de dosare în cazul șoferilor prinși băuți sau drogați la volan. Sursa: euronews