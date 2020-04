Cu sprijinul Consiliului Județean Giurgiu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a achiziționat cinci atomizoare pentru dezinfectarea spațiilor exterioare ale structurilor rezidențiale (case de tip familial, locuințe protejate și centre) din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu. Totodată, au fost achiziționate și soluțiile necesare utilizării atomizoarelor, cu care vor fi dezinfectate spațiile exterioare, aleile și gardurile structurilor rezidențiale, pentru o perioadă de 30 de zile.

În 35 structuri rezidențiale în care sunt asigurate servicii sociale pentru aproximativ 500 de beneficiari (copii, persoane adulte cu dizabilități și persoane vârstnice), își desfășoară activitatea sute de salariați (specialiști, personal de îngrijire, personal auxiliar), care lucrează în ture de 8 sau 12 ore, de aceea necesarul de materiale de igienizare și echipamente de protecție este mare. “Ținând cont de faptul că spațiile structurilor rezidențiale sunt numeroase și trebuie igienizate permanent, stocurile se epuizează rapid iar din cauza faptului că prețurile unora dintre produse au crescut, avem nevoie în continuare de sprijin pentru a asigura protecția beneficiarilor și a personalului”, a declarat Cătălin Lupu, director general al D.G.A.S.P.C. Giurgiu.

Cei care doresc să sprijine Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, prin donarea de materiale de curățenie, măşti de protecție, mănuși pentru a putea asigura protecţia personalului și beneficiarilor din centrele rezidențiale pentru copii, adulți cu dizabilități și vârstnici, se pot adresa la secretariatul instituției, telefon 0246214011 .