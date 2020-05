Actorul și comediantul Jerry Stiller, celebru pentru rolurile din „Seinfeld” și „The King of Queens”, s-a stins din viață la vârsta de 92 de ani. Anunțul a fost făcut de fiul său, actorul Ben Stiller, pe pagina sa de Twitter.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

„Sunt trist să vă anunț că tatăl meu, Jerry Stiller, s-a stins din viață, din cauze naturale. A fost un tată și un bunic extraordinar și un soț dedicat pentru Anne timp de 62 de ani. Ne vei lipsi. Te iubesc, tată,” a scris actorul.

Jerry Stiller a fost căsătorit cu actrita Anne Meara, care a murit în 2015, la vârsta de 85 de ani, alături de care a jucat în mai multe filme.

Stiller a jucat în mai multe seriale, printre care șe numără și „The King of Queens”, unde l-a interpretat pe Arthur Spooner socrul lui Doug Heffernan, jucat de Kevin James.

În „Seinfeld” a jucat rolul simpaticului tată al lui George Constanza.

De asemenea, el a apărut în numeroase filme alături de fiul ei, inclusiv în Zoolander, Heavyweights, Hot Pursuit, The Heartbreak Kid and Zoolander 2.