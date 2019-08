In atentia publicatiei “Jurnal giurgiuvean”

Ca urmare a aparitiei in editia online a publicatiei “Jurnal giurgiuvean” din 18 august 2019 a articolului: Un politician giurgiuvean “incurcat” cu oamenii premierului Viorica Dancila ( https://jurnalgiurgiuvean.ro/un-politician-giurgiuvean-incurcat-cu-oamenii-premierului-viorica-dancila/ ), in baza dreptului la replica va solicit sa dati publicitatii urmatoarele precizari:

Inteleg ca articolul in cauza este preluat, “prelucrat” si completat dintr-un articol aparut intr-o publicatie centrala, insa cu un minim respect fata de deontologia profesionala se putea face de catre autor/autoare (sau Redactia) o investigatie de rutina de dragul respectului fata de adevar.

Insinuarea din titlul articolului este o dovada de rea credinta, mai ales ca jurnalistii de la publicatia “Jurnal giurgiuvean” ar fi putut afla amanunte fara prea mult efort… “de la sursa”.

Inducerea in eroare a cititorilor, cum ca Norut Stanisteanu, coordonatorul PRO Romania Giurgiu, ar avea oarece “incurcaturi” cu oamenii premierului Viorica Dancila, printr-o legatura de rudenie cu Lucian Stanisteanu, care ar fi avut la randul sau legaturi cu un anume Ica Voinea, este o insinuare ridicola, mai mult decat fortata.

Din pacate, “varul” Lucian Stanisteanu nu mai este printe cei vii de mai mult de 15 ani… Mentionez ca Lucian Stanisteanu nu era var cu Norut Stanisteanu, ci cu tatal acestuia, ceea ce este, trebuie sa recunoasteti, cu totul altceva (Atentie la surse!). Si chiar daca ar fi existat o relatie intre Ica si Lucian, intelegem ca cei doi aveau peste 18 ani, erau majori si vaccinati si nu era necesar sa ceara aprobare de la mine pentru legatura lor de afaceri.

In ce priveste afirmatia ca Lucian Stanisteanu ar avea “puternice legaturi cu Organizatia PRO Romania Giurgiu”, avand in vedere “starea varului”, aceste legaturi nu puteau fi decat… ezoterice.

Consideram ca chiar si Nota Redactiei este insinuanta: “N.Red: Culmea este că astăzi Norut Stăniateanu este liderul PRO România la Giurgiu, fiind , apparent, adversar al premierului Dăncilă.”, ca si cum Norut Stanisteanu nu ar avea abilitatile necesare de a conduce o filiala de partid. In ce priveste cea de-a doua parte din Nota Redactiei, ei bine, Norut Stanisteanu este in mod real adversarul Vioricai Dancila, nu “apparent” asa cum ati completat in articol.

In speranta ca veti da publicitatii acest “Drept la replica”, va multumesc si va asigur de toata solicitudinea in aflarea datelor care va intereseaza.

Norut Stanisteanu,

Coordonator PRO Romania, Giurgiu.

N.R: Menționăm că textul a fost publicat, așa cum ne-a fost transmis la redacție, eventualele greșeli de ortografie sau gramaticale aparținând autorului acestuia.